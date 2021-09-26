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Yerel Yangında mahsur kalan kişinin imdadına bekçiler yetişti
Yerel

Yangında mahsur kalan kişinin imdadına bekçiler yetişti

Adana’da dört katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede çıkan yangında evin içerisinde bir kişinin yardım çığlıklarını duyan bekçiler alevlere aldırış etmeden içeri girerek mahsur kalan kişiyi kurtardı. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 23:56:00 -
Yangında mahsur kalan kişinin imdadına bekçiler yetişti

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar bir apartman dairesinden alevlerin yükseldiğini görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın sırasında bölgede devriye atan bekçiler, içeride bir kişinin yardım çığlıklarını duydu. Bekçiler alevlere aldırış etmeden evin içerisine girerek mahsur kalan Muhammet Mustafa Karabulut’u kurtardı. Kurtarılan Karabulut ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise yangını kısa süre söndürdü. Çıkan yangın sonucunda apartman dairesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

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