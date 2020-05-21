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Yangında mahsur kalan çifti itfaiye kurtardı

Çorum’da bir evde çıkan yangında mahsur kalan çifti itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:06:30 -
Yangında mahsur kalan çifti itfaiye kurtardı

Çorum’da bir evde çıkan yangında mahsur kalan çifti itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen çift ve bir itfaiye eri hastaneden tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 2. Sokak’ta bulunan Nazmiye (83) ve Aşır (85) Olukçu çiftinin yaşadığı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden yaşlı kadın balkona çıkarak yardım istedi. Olukçu’nın çığlıkları üzerine evden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaşlı kadını balkondan merdiven yardımıyla eşini ise evin kapısını kırarak yanan evden çıkardı. Dumandan etkilenen çift ile bir itfaiye eri olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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