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Yaşam Yangında hayatını kaybeden itfaiyecinin alevlerin arasına düşme anı kamerada!
Yaşam

Yangında hayatını kaybeden itfaiyecinin alevlerin arasına düşme anı kamerada!

Yeniakit Publisher
2023-04-11 20:59:00 -
Yangında hayatını kaybeden itfaiyecinin alevlerin arasına düşme anı kamerada!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yangına müdahale eden ve çatının çökmesi sonucu düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden itfaiye erinin düşme anı saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yangında çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasına düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden itfaiye erinin düşme anı ortaya çıktı.

4 Nisan günü meydana gelen olayda, Yağcılar Mahallesi Derya Sokak üzerindeki çatı yangını ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Çatıda çalışma yapan Yusuf Turgut isimli itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turgut, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Turgut, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İtfaiye erinin düşme anı saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde, itfaiye erinin çatıda yangına müdahale etmesi ve ardından çatının çökmesi neticesinde düşmesi yer alıyor.


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