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Gündem Yangında hayatını kaybeden aşçının yakını konuştu! Cenazeler Adli Tıp'ta...
Gündem

Yangında hayatını kaybeden aşçının yakını konuştu! Cenazeler Adli Tıp'ta...

Yeniakit Publisher
2024-04-02 20:28:00 - 2024-04-02 20:34:16
Yangında hayatını kaybeden aşçının yakını konuştu! Cenazeler Adli Tıp'ta...

Beşiktaş'taki gece kulübünde yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden 20 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Ölenlerden birisinin işletme garsonu olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Teşhis sonrasında 20 cenaze Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazelerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor.

Hayatını kaybeden Atanur Aladağ'ın yakını Türkeş Aladağ, "Biz başka yerde çalışıyoruz. Telefon geldi yangın çıktı diye. Amcamın çocuğu da içerideydi. 2 kişiydi. 1 tanesi şans eseri kurtuluyor. Diğeri de mutfakta olduğu için zehirleniyor ve vefat ediyor. Aşçı olarak çalışıyordu. Diğeri de garsondu. Ailelerin başı sağ olsun" dedi.

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