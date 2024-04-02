Yangında 29 kişi ölmüştü! Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan taziye mesajı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında bir gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı ve tüm binayı duman sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken İstanbul Valiliği'nden edinilen son bilgiye göre yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

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