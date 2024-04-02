Yangında 29 kişi öldü "Masquerade" gece kulübünden açıklama yok!

İstanbul Beşiktaş'ta 13 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında "Masquerade" adlı bir gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı ve tüm binayı duman sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı.

Yangında 29 kişi hayatını kaybetti

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken İstanbul Valiliği'nden edinilen son bilgiye göre yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

"Masquerade" gece kulübü sessiz kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arayarak bilgi aldığı, İstanbul Valisi Davut Gül'ün olay yerinde incelemede bulunduğu ve tüm Türkiye'nin konuştuğu yangınla ilgili "Masquerade" isimli gece kulübü ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Türkiye'yi üzen yangınla ilgili saatler geçmesine rağmen mevcut sosyal medya hesaplarından dahi herhangi bir paylaşımda bulunmayan gece kulübü işletmesine tepki yağdı.



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6 kişi gözaltına alındı

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, kasten yaralamadan suç kaydı olan işletmenin mesul müdürü İ.Ş. (65), işyeri ortağı M.M.C. (44), kasten yaralamadan suç kaydı olan iş yeri ortağı Ş.Ş. (50), cinsel tacizden suç kaydı olan muhasebeci S.A. (39), kasten yaralamadan suç kaydı olan işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47) isimli 6 şahıs olduğu öğrenildi.