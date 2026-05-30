Yangında 1’i hamile 4 kişi dumandan etkilendi
Elazığ’da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 4 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Elazığ’da gece saatlerinde çıkan yangın, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Çatalçeşme Mahallesi’nde bulunan sosyal konutlardaki 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevlerle birlikte binayı yoğun duman kapladı. Apartmanda yaşayan vatandaşlar panikle dışarı çıkarken, olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Olayda, 1’i hamile kadın olmak üzere toplam 4 kişi dumandan etkilenirken, bina sakinleri panikle dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.