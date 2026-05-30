  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de ipler koptu, Kılıçdaroğlu şalteri indirdi! Yarın tüm kirli çamaşırlar ortaya dökülecek Rüzgar Değişince Maskeler Düştü: Saymaz'dan "Ben Demiştim" İtirafı! “CHP’li belediyeler yolsuzluk yapıyor” demişmiş! Aksaray'da facianın eşiğinden dönüldü! Çok sayıda yaralı var Mutlak Butlan konusunda Özgür Özel Amerika’dan yardım dilendi! Namık Tan Tom Barack’tan rica etti ama… CHP'de "Mutlak Butlan" Krizi ve Tartışmalı İddialar MEB ile TÜGVA anlaştı, solcular laik atak geçirdi! Din eğitimini hazmedemediler Kurtulmuş'tan 1453 paylaşımı: Adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur Özgür Özel'in başı belada! İki büyük soruşturma geliyor: Para Trafiği ve FETÖ bağlantısı Türk şirket geliştirdi: Dronları sesinden yakalayacak Ömer Çelik'ten dünyaya Solingen mesajı: İnsanlık için en büyük tehdit CHP Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır: Kılıçdaroğlu’na kumpası biz kurduk! İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun ile birlikte yaptık
Yerel Yangında 1’i hamile 4 kişi dumandan etkilendi
Yerel

Yangında 1’i hamile 4 kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yangında 1’i hamile 4 kişi dumandan etkilendi

Elazığ’da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 4 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ’da gece saatlerinde çıkan yangın, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Çatalçeşme Mahallesi’nde bulunan sosyal konutlardaki 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlerle birlikte binayı yoğun duman kapladı. Apartmanda yaşayan vatandaşlar panikle dışarı çıkarken, olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

 

Olay, Çatalçeşme Mahallesi’nde bulunan sosyal konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binayı duman kapladı.

Olayda, 1’i hamile kadın olmak üzere toplam 4 kişi dumandan etkilenirken, bina sakinleri panikle dışarı çıktı.

 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23