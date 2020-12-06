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Yerel Yangına uykuda yakalandılar! Karaman'da panik anları
Yerel

Yangına uykuda yakalandılar! Karaman'da panik anları

Yangında 2 katlı evin kazan dairesinde yangın çıktı. Uykudayken alevleri fark eden aile sakinleri kendilerini son anda dışarı attı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 07:28:00 -
Yangına uykuda yakalandılar! Karaman'da panik anları

Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Karaman'ın Fatih Mahallesi 1933. Sokak’ta bulunan 2 katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı müstakil evin bitişiğindeki kazan dairesinde başlayan yangın kısa süre içinde büyüyerek eve sıçradı.

Yangın başladığında uykuda olan aile durumu fark ederek dışarı çıktı ve 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, poliste bina çevresinde güvenlik tedbiri aldı. 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu güçlükle kontrol altına alınarak söndürülebildi. Kazan dairesinin bulunduğu yerse kepçe ile yıkılarak üzerine toprak atıldı.

Büyük çapta maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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