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Gündem Yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınmışlardı! Karar verildi
Gündem

Yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınmışlardı! Karar verildi

Muğla-Bodrum'da zeytinlik ve ormanlık alanda yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 22:22:00 -
Yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınmışlardı! Karar verildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Mumcular Mahallesi'nde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin otomobilden sigara izmariti atarak yangına sebep oldukları belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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