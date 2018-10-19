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Yangına hortumla önlem aldı

Boş binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

19 Ekim 2018 Cuma 20:17
Yangına hortumla önlem aldı

Saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde, daha önce tabakhane olarak kullanılan tek katlı boş binada yangın çıktı.

Madde bağımlılarının uğrak yeri olan binadan yükselen dumanı görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, nedeni henüz belirlenemeyen yangına müdahale etti. Binanın yanında oturan kadın da alevlerin evine sıçrama ihtimaline karşı hortumla su sıktı. Kadın, evinin bitişiğindeki ağaçları ıslatarak yanmalarını önlemeye çalıştı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla çevreye sıçramadan söndürüldü.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 20:17
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