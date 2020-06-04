Yangın yerine dönen ABD’de yapılan yağma canlı yayınlandı! Giden bir daha geldi

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) siyahi George Floyd’un, polisin boğazına baskı uygulayarak nefessiz kalması sonucu hayatını kaybetmesiyle ülke çapında geniş çaplı protestolar başladı. Protestolarla birlikte başlayan yağma ve talan da ülkenin içine düştüğü vahameti gözler önüne serdi.

-Mağazadan çıkan bir kişi de yağmaladığı ayakkabılardan birini başkasına kaptırdı.

Önce protesto sonra yağma

Irkçılığa ve ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik başlayan protestolar, zamanla kontrolden çıkarak öfke gösterilerine dönüştü. Gün geçtikçe iyice kalabalıklaşan halk polisle de çatışmaya başlarken, dükkanların yağmalandığı haberleri de gelmeye başladı.

Ülkede protestoların ardından başlayan yağmalar evlerinde oturan vatandaşların da korku dolu anlar yaşamasına neden olurken, ABD vatandaşı bir kişinin sosyal medya hesabından canlı yayınladığı yağma görüntüleri ülkedeki durumun vahametini ortaya koydu.

İkinci kez yağmalamak için geldi

Onlarca insanın dünyaca ünlü spor giyim ve ayakkabı üretici firmasına ait olan bir mağazayı yağmaladığı görüntülerde insanlar ellerinde kutu kutu ayakkabılarla çıkarken, bir kadının da mağazaya ikinci kez yağma için geldiği görüldü.