  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Yangın yerine dönen ABD’de yapılan yağma canlı yayınlandı! Giden bir daha geldi

Siyahi George Floyd’un polis memuru tarafından öldürülmesi sonrası yangın yerine dönen ABD’de dünyaca ünlü bir spor giyim markasının mağazasının yağmalanması canlı yayınlandı. İnsanlar kutu kutu ayakkabılarla çıkarken, yağma yapan bir kadının çıktıktan sonra bir daha geri dönmesi gözlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:45:00 -

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) siyahi George Floyd’un, polisin boğazına baskı uygulayarak nefessiz kalması sonucu hayatını kaybetmesiyle ülke çapında geniş çaplı protestolar başladı. Protestolarla birlikte başlayan yağma ve talan da ülkenin içine düştüğü vahameti gözler önüne serdi.

-Mağazadan çıkan bir kişi de yağmaladığı ayakkabılardan birini başkasına kaptırdı.

Önce protesto sonra yağma

Irkçılığa ve ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik başlayan protestolar, zamanla kontrolden çıkarak öfke gösterilerine dönüştü. Gün geçtikçe iyice kalabalıklaşan halk polisle de çatışmaya başlarken, dükkanların yağmalandığı haberleri de gelmeye başladı.

Ülkede protestoların ardından başlayan yağmalar evlerinde oturan vatandaşların da korku dolu anlar yaşamasına neden olurken, ABD vatandaşı bir kişinin sosyal medya hesabından canlı yayınladığı yağma görüntüleri ülkedeki durumun vahametini ortaya koydu.

İkinci kez yağmalamak için geldi

Onlarca insanın dünyaca ünlü spor giyim ve ayakkabı üretici firmasına ait olan bir mağazayı yağmaladığı görüntülerde insanlar ellerinde kutu kutu ayakkabılarla çıkarken, bir kadının da mağazaya ikinci kez yağma için geldiği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vurucu

200 yıldır bedeva çalıştırılıp kölelik yaptırdıklarına saysınlar diyeceğimde 200 yılık kölelik bu kadar ayakkabı için toplu iğnenin ucu bile olmaz
  • Yanıtla
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı