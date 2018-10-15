Yangın tatbikatını vatandaşlar gerçek sandı
Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda yapılan uçak kazası ve yangın tatbikatı, vatandaşlarca gerçek sanıldı.15 Ekim 2018 Pazartesi 18:34
Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda uçak kazası ve yangın tatbikatı yapıldı.
Tatbikatta, senaryo gereği "Menekşe Havayolları"na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, piste inerken kaza yaptı. Motorunda yangın çıkan ve deposunda 5 ton yakıt bulunan uçaktaki 85 yolcu kurtarılarak, yangın söndürüldü.
Yaralanan yolcular ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tatbikatı uzaktan izleyen vatandaşlar, olayı gerçek zannetti.
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