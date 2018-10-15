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Yangın tatbikatını vatandaşlar gerçek sandı

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda yapılan uçak kazası ve yangın tatbikatı, vatandaşlarca gerçek sanıldı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:34
Yangın tatbikatını vatandaşlar gerçek sandı

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda uçak kazası ve yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği "Menekşe Havayolları"na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, piste inerken kaza yaptı. Motorunda yangın çıkan ve deposunda 5 ton yakıt bulunan uçaktaki 85 yolcu kurtarılarak, yangın söndürüldü.

Yaralanan yolcular ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tatbikatı uzaktan izleyen vatandaşlar, olayı gerçek zannetti.

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 18:34
  1. Şanlıurfa
  2. GAP Havalimanı

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