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Yangın sonucu hayvanlar telef oldu

Kastamonu'da 3 katlı binada yangın çıktı. Yangın sonucu ahırda bulunan 4 hayvan telef oldu.

29 Nisan 2018 Pazar 19:28
Yangın sonucu hayvanlar telef oldu

İnebolu ilçesine bağlı Toklukaya köyünde Aziz Girgin’e ait 3 katlı evde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın başladı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevler, kısa sürede tüm evi kapladı. İhbar sonrasında İnebolu Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alındı. Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında üç katlı ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Evin alt katında bulunan ahırda ise 4 büyükbaş hayvan ile 1 at yanarak telef oldu.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 19:28
  1. Kastamonu
  2. inebolu
  3. yangın

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