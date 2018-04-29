Yangın sonucu hayvanlar telef oldu
Kastamonu'da 3 katlı binada yangın çıktı. Yangın sonucu ahırda bulunan 4 hayvan telef oldu.29 Nisan 2018 Pazar 19:28
İnebolu ilçesine bağlı Toklukaya köyünde Aziz Girgin’e ait 3 katlı evde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın başladı.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alevler, kısa sürede tüm evi kapladı. İhbar sonrasında İnebolu Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alındı. Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında üç katlı ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Evin alt katında bulunan ahırda ise 4 büyükbaş hayvan ile 1 at yanarak telef oldu.
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