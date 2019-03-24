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Yangın sezonu öncesi uyarı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, yangın sezonu öncesi vatandaşları her hangi bir şekilde duman ve ateş gördüklerinde kendilerine bildirmeleri konusunda uyardı.

24 Mart 2019 Pazar 09:36
Yangın sezonu öncesi uyarı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, yangın sezonu öncesi vatandaşları her hangi bir şekilde duman ve ateş gördüklerinde kendilerine bildirmeleri konusunda uyardı.


Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, yanan orman alanlarını 1 yıl içinde ağaçlandırılıp ormanlık alana dönüştürüldüğünü söyledi. Yaz mevsimine geçilirken insanların bağ ve bahçelerde temizlik çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu yangınların oluştuğunu söyleyen Altındaş, temizlik amacıyla yakılan alanların tamamen söndürülmesini istedi.


Altındaş, "Geçen yıl bölge müdürlüğümüzün en büyük yangını, yangın sezonu öncesinde çıkmıştı. Bu yangının çıkış sebebi ise maalesef ihmaldir. Çok büyük bir yangın oldu ve yaklaşık 600 hektar alan ormanımız yandı. 1 Mayıs bizim yangın sezonumuzdur ve bahar ayları başladığı için insanlar bahçelerinin bakımlarını yapıyorlar. Bu bakımları yaparken daha dikkatli olmalarını, ateş yakmamalarını ve eğer ateş yakmışlar ise söndüğünden emin olduktan sonra sahayı terk etmelerini ve sönene kadar su dökmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızdan bir başka ricamız ise, her hangi bir şekilde duman ve ateş gördüklerinde bize mutlaka ihbar etsinler. 112 veya 177 hatlarını ücretsiz bir şekilde arayabilirler. Biz gelen ihbarları mutlaka değerlendirip hızlı bir şekilde hareket ediyoruz. Oksijen üretimi, erozyon ve ağaçlandırma bakımından ormanlarımız ciğerlerimizdir. Ne kadar bize hızlı bildirim yapılırsa biz de o kadar hızlı müdahale ederiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 09:36
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