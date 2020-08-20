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Aktüel Yangın ihbarına gitti, doğum günü sürpriziyle karşılaştı
Aktüel

Yangın ihbarına gitti, doğum günü sürpriziyle karşılaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 17:02:27 -
Yangın ihbarına gitti, doğum günü sürpriziyle karşılaştı

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir yangın ihbarına giden itfaiye eri Erdoğan Tetik, mesai arkadaşlarının doğum günü sürpriziyle karşılaştı.

Uşak İtfaiyesinde görev yapan Erdoğan Tetik'in mesai arkadaşları, doğum günü dolayısıyla bir sürpriz hazırlamak istedi.

Tetik'in doğum günü pastasını hazırlayan mesai arkadaşları daha sonra pastanede yangın olduğu yönünde ihbar verdirdi.

Olay yerine giden Tetik, üzerinde kendi resminin bulunduğu doğum günü pastasıyla karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi.

Hazırladıkları sürprizden dolayı arkadaşlarına teşekkür eden Tetik, 46 yaşına girdiğini belirterek, "Pastayı görünce çok şaşırdım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten çok mutlu oldum." dedi.

Uşak İtfaiye Müdürü Kudret Aydın da "Pandemi sürecinde bir değişiklik olsun istedik. Arkadaşımıza bir sürpriz yapalım istedik. Burada pastanede pastamızı yaptırdık ve bir ihbar verdirdik. Kendisi gelince sürprizle karşılaşsın istedik. Nice yıllara diyoruz. Nice yangınsız günlere diyoruz. Sağlıklı bir ömür diliyorum." diye konuştu.

Tetik, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte doğum günü pastasını kesti.

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