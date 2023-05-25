Yangın havuzu ve gölet sayısı 4 bin 630’a ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadelede helikopterlerin su temini için kullanılan yangın havuzu ve gölet sayısının 4 bin 630’a ulaştığını duyurdu.

Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, “2004 yılında yapımına ilk kez başlanan yangın havuzu ve göletlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Doğal su kaynaklarına erişimin zor olduğu arazilerde hava ve kara araçlarının su ihtiyacını karşılamaya yönelik toplam 4 bin 630 adet yangın havuzu ve göleti inşa edildi” şeklinde bilgi verildi.

Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, “2004 yılında yapımına ilk kez başlanan yangın havuzu ve göletlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Doğal su kaynaklarına erişimin zor olduğu arazilerde hava ve kara araçlarının su ihtiyacını karşılamaya yönelik toplam 4 bin 630 adet yangın havuzu ve göleti inşa edildi” şeklinde bilgi verildi.



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