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Yaşam Yangın gören Rizeli vatandaş: TEDAŞ'ı arayın
Yaşam

Yangın gören Rizeli vatandaş: TEDAŞ'ı arayın

Rize'de iki katlı binada çıkan yangını gören Rizeli bir vatandaş, sosyal medyada canlı yayına bağlanırken 'TEDAŞ'ı arayın' diyerek yakınlarına seslendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 19:07:00 -

Rize'nin merkeze bağlı Muradiye beldesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangını gören ve sosyal medya hesabından canlı yayına başlayan Rizeli bir vatandaş şaşkınlıktan itfaiyeyi aramak yerine yanan kabloları görüp "TEDAŞ'ı arayın" diye bağırdı.

İki katlı evde yangın

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Muradiye Beldesi Kömürcüler mahallesi Gündoğan Mevkii’nde bugün iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler bütün evi sardı.

Yangını canlı yayına aldı 'TEDAŞ'ı arayın' dedi

Yangını gören bir vatandaş ise hemen cep telefonunu eline alarak sosyal medya hesabından canlı yayına başladı. Canlı yayında yangını, nasıl büyüdüğünü ve çıktığı yeri anlatan vatandaşın çevredekilere "Elektrik kabloları yanıyor, TEDAŞ’ı arayın" diye bağırması da dikkatlerden kaçmadı.

Geçirdiği şok ve korku nedeniyle itfaiyeyi aramak aklına gelmeyen Rizeli vatandaş "Allah'ını seven gelsin. Cereyan telleri yanıyor. Evde arılarda vardı" diyerek sürekli mahalle halkına seslenmesi dikkat çekti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ev yangında kullanılamaz hale geldi.

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