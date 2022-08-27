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Dünya Yangın çok sayıda eve sıçradı! Bir köy alevlere teslim
Dünya

Yangın çok sayıda eve sıçradı! Bir köy alevlere teslim

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan yangında çok sayıda ev alevlere teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 18:51:00 -
Yangın çok sayıda eve sıçradı! Bir köy alevlere teslim

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan yangında çok sayıda ev alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Gökçeöz köyü Ündük Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir evden çıkan yangın, çok sayıda eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

 

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