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Yerel Yangın çıkan çöp kamyonunu itfaiyeye götürüp söndürttü
Yerel

Yangın çıkan çöp kamyonunu itfaiyeye götürüp söndürttü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Atıkların bulunduğu bölümde dumanları fark eden sürücü soğukkanlığını kaybetmeden aracı Yalova İtfaiye Müdürlüğü'ne sürdü. İtfaiye birimine ulaşan araçta çıkan yangın ekipler tarafından anında müdahale edilerek söndürüldü.

Yalova'da seyir halindeki çöp kamyonunda çıkan yangını fark eden sürücü, soğukkanlı davranarak aracı doğrudan itfaiye götürdü. Ekiplerin anında müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Belediyesi'ne ait çöp kamyonu içindeki atıklar arasında bulunan yanıcı bir maddenin etkisiyle seyir halindeyken araçta yangın çıktı. Atıkların bulunduğu bölümde dumanları fark eden sürücü, aracı Yalova İtfaiye Müdürlüğü'ne yönlendirdi. İtfaiye birimine ulaşan araçta çıkan yangına ekipler tarafından anında müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan alevler söndürülürken, bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındı ve soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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