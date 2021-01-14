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Yaşam Yangın çıkan camide Kur’an-ı Kerimlere hiçbir şey olmadı
Yaşam

Yangın çıkan camide Kur’an-ı Kerimlere hiçbir şey olmadı

Kahramanmaraş’ta camide elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında her şey kül olurken Kur’an-ı Kerimlerin yanmaması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 22:42:00 -
Yangın çıkan camide Kur’an-ı Kerimlere hiçbir şey olmadı

Kahramanmaraş’ta çıkan yangında cami kullanılamaz hale gelirken, içindeki Kur’an-ı Kerimlerin yanmaması dikkat çekti.

Yangın, Göksun ilçesi Mahmutbey Mahallesindeki camide çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

 

Yanan cami kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, cami kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrası camide araştırma yapan itfaiye ekipleri, camideki Kur’an-ı Kerimlerin yanmadığını fark etti. Toplanan Kur’an-ı Kerimler görevliye teslim edildi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

 

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