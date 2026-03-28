Kayseri'de tarihe geçecek keşif! Koruma altına alındı!
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Örenşehir'deki kazılarda ulaşılan mozaik yapının ‘Ören Yeri' ilan edildiğini duyurdu.
KAZILARDA BULUNAN MOZAİK YAPININ OLDUĞU BÖLGE ÖREN YERİ İLAN EDİLDİ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İncesu Örenşehir'deki kazılarda çok güzel bir gelişme var.
Arkeolojik kazı çalışmalarında İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaştığımız Örenşehir Mozaikli Yapı ‘Ören Yeri' olarak ilan edildi. Şehrimiz, bu değerli mirasıyla tarihine yeni bir iz daha ekledi.
Sürecin gerçekleşmesinde başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
ÖREN YERİ NEDİR? Ören yeri, tarih öncesine ait yerleşim izlerinin bulunduğu arkeolojik alanlara verilen isimdir.
