Milyon dolarlık villaların vergi beyanı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! İmamoğlu'nun haramzadeleri

Araştırmacı yazar Emre Erciş, Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresine yönelik "yolsuzluk ve usulsüz kazanç" iddialarını içeren dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Milyon dolara ev sat ama vergi levhan bu şekilde olsun"

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın oğlu Volkan Kaya'ya ait şirket; sahte belgeyle Sarıyer Belediyesi'ne hiç ödeme yapmadan ödeme yapılmış gibi işlem gerçekleştirdiği yönündeki iddiaya paylaşımda yer veren Erciş şu ifadeleri kullandı:

Bazen beynim duruyor ve "demek ki ben yanlış biliyorum yoksa bu vergi levhasındaki bu matrah beyanlarında bir sıkıntı yok" diye düşünüyorum.

Milyon dolara ev sat ama vergi levhan bu şekilde olsun. Aklıma belli ki konunun cahiliyim demekten başka bir izah gelmiyor.

Erciş paylaşımda; Ekrem İmamoğlu'nun akrabası Volkan Kaya'nın sahibi olduğu Valens Tekstil ve Valens Gayrimenkul'un beyanlarına yer verdi.

Kaya'nın milyon dolarlara sattığı ultra lüks villaların beyanlarının 'Matrahsız' olması dikkat çekti.