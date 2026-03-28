Selin izleri ağır oldu! Köprü yıkıldı, yol trafiğe kapandı
Selin izleri ağır oldu! Köprü yıkıldı, yol trafiğe kapandı

Hatay’ın Defne ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağış, Harbiye Mahallesi’nde sele neden oldu. Debisi artan dere köprüyü yıkarken yolda da çökme meydana geldi.

Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi’nde gece boyunca etkili olan yağışın sebep olduğu yıkım gün ağırınca ortaya çıktı.

Meteorolojinin yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde yağmur etkili olmuştu. Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde gece saatlerinde etkili olan yağışlar sele neden oldu ve derelerin debilerinde artma yaşandı. Harbiye Mahallesi'nde bulunan derenin debisi artınca üzerindeki köprüyü yıktı ve yolda çökmelere neden oldu.

Yıkılan köprü ve yol nedeniyle Dekuk Şelalesi'ne araç yolu trafiğe kapandı. Her gün Dekuk Şelalesi'ne yürüyüş yaptığını ifade eden vatandaş Ahmet Mansuroğlu, köprünün dün akşam saatlerinde sapasağlam olduğunu ama gece saatlerinde etkili olan selle birlikte hem köprünün hem de yolun zarar gördüğünü söyledi.

Gece saatlerinde etkili olan yağışların neden olduğu selin köprüye ve yola zarar verdiğini ifade eden Ahmet Mansuroğlu, "Köprü, dün akşam şiddetli yağışlardan dolayı selle birlikte maalesef ki yıkıldı. Burası insanların; uğrak yeri, yürüyüş yaptığı, gezmeye geldiği ve piknik yapmaya geldiği yer. Şu anda buranın yıkılması, maalesef ki bu insanların burada piknik gelip gezmesine, görmesine olanak sağlamayacak.

Bizim şu anda istediğimiz yetkililerden kim varsa burayı en kısa sürede daha güzel bir yere dönüştürmelerini istiyoruz. Biz doğayı seven insanlar olarak buranın el birliğiyle daha güzel bir yere dönüşmesini istiyoruz. Sel buraya geliş yolumuzu etkiledi. Bazı insanlar araçlarıyla, motorlarıyla, bisikletleriyle bazıları da yürüyerek koşarak geliyor. Burada 7'den 70'e bütün insanları görmeniz mümkün. Doğayı seven her insan buraya akın akın geliyor. Buraları tatil günlerinde dolup taşıyor. Herkes yürüyüş yapmaya, gezmeye ve görmeye geliyor. O yolların mümkün olduğunca hızlı yapılmasını ve sağlam yapılmasını istiyoruz. Bu yol biz buralardayken de çökebilirdi, biz üstündeyken de çökebilirdi. Biz istiyoruz ki daha sağlıklı bir yol olsun ama doğallığı da bozulmasın. Bu köprü her gün buraya bir veya iki defa yürüyüş yaparak ya da motorumla gelip burada gezmeye gelen birisiyim. Bu köprü dün akşam saatlerinde sapasağlamdı ve üstünden insanlar geçebiliyordu. Ama maalesef ki gece şiddetli yağışlarla, köprümüzü şu anki duruma getirdi. Biz burada en kısa sürede burayı eski halinden daha sağlam bir hale gelmesini mutlaka istiyoruz" ifadelerini kullandı.

