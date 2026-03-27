Mavi Vatan'ın çelik kılıcı hedefi karada da affetmedi! TCG Burgazada'dan ateşlenen o füze koordinatları yerle bir etti!

TCG Burgazada gemisinden ateşlenen gemisavar füzesi ATMACA'nın belirlenen kara koordinatı hedefini tam isabetle vurduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ATMACA füzesinin yeni kabiliyetine ilişkin önemli gelişmeyi duyurdu.

Görgün, paylaşımında, denizden karaya angajman yeteneğinin sahada başarıyla test edildiğini açıkladı.

"Mavi Vatan'ın çelik kılıcı ATMACA, TCG Burgazada platformundan gerçekleştirilen atışta kara koordinatlı hedefi tam isabetle vurdu. Bu kabiliyetle ATMACA, yalnızca deniz hedeflerine karşı değil, aynı zamanda kara üzerindeki stratejik hedeflere karşı da etkin bir angajman yeteneği kazandığını sahada ortaya koymuştur. Milli veribağı entegrasyonu sayesinde uçuş esnasında görev güncelleme kabiliyeti kazanan sistem, dinamik harekat ortamlarında yüksek esneklik ve operasyonel üstünlük sağlamaktadır." ifadelerini kullanan Görgün, sistemin modern harp sahasına uyumunu vurguladı.

Görgün, denizden karaya uzanan bu yeni kabiliyetin, Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı entegrasyon seviyesini gösterdiğini belirterek, bu başarının arkasındaki kurumlara teşekkür etti.

Haluk Görgün, başta ROKETSAN olmak üzere projede emeği geçen tüm paydaşları, mühendisleri ve teknisyenleri de tebrik etti.

Elde edilen kazanımlarda siyasi liderliğin rolüne de değinen Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun bu başarıların en önemli itici gücü olduğunu vurguladı.

ROKETSAN'ın konuya ilişkin paylaşımında da "Mavi Vatan'ın Çelik Kılıcı ATMACA, hedefi karada da affetmiyor! TCG Burgazada gemimizden ateşlenen gemisavar füzemiz ATMACA, belirlenen kara koordinatı hedefini tam isabetle vurdu. Mavi Vatan'daki hakimiyetimizi karadaki caydırıcılığımızla pekiştiriyor, yerli teknolojilerimizle yarınlara güvenle bakıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise "denizden karaya kusursuz isabet" başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Leventlerimizin vurucu gücü ATMACA gemisavar füzemiz, TCG Burgazada gemimizden gerçekleştirilen test atışında kara koordinatı hedefini tam isabetle vurdu. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

ATMACA, su üstü harbinde harekat ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hücumbot, firkateyn ve korvetlerde kullanılabilen, yüksek hassasiyetli gemisavar füzesi olarak geliştirildi. Veri bağı ile hedef güncelleme, yeniden saldırı, görev iptal yeteneği gibi yetkinliklere sahip olan ATMACA, su üstü, su altı ve kara platformlarından su üstü ve kara hedeﬂerine karşı angajman sağlıyor.