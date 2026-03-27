Zalimin uşağı gardiyan maskesiyle zindanda! Siyonist bakanın aşağılık şovu dünyayı ayağa kaldırdı!

Siyonist terör devletinin cezaevi servisi (IPS) tarafından paylaşılan görüntülerde, eli kanlı bakan Ben-Gvir’in Cuma sabahı şafak vakti zindana baskın düzenlediği görüldü. Yanına aldığı işbirlikçileriyle gardiyan üniforması giyip yüzünü maskeyle gizleyen bu melun şahıs, Filistinli kardeşlerimizin tutulduğu hücrelerin önünde boy gösterdi. Personelin teyakkuz durumunu denetleme bahanesiyle yapılan bu tiyatral baskın, Siyonist vahşetin hangi boyutlara ulaştığını bir kez daha kanıtladı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlerin tutulduğu bir İsrail hapishanesine gardiyan kılığında baskın düzenledi.

İsrail Cezaevi Servisi'nden (IPS) yapılan açıklamada, Ben-Gvir'in cuma sabah saatlerinde yaptığı baskına IPS Müdürü Kobi Yaakobi'nin eşlik ettiği bildirildi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir’in personelin teyakkuz durumunu ve operasyonel prosedürlere uyumunu yerinde denetlemek amacıyla gardiyan kılığında baskın düzenlediği belirtildi.

Filistinli esirlerin tutulduğu hücrelerin önünde yüzüne geçirdiği maskeyle poz verdiği görülen Ben-Gvir, İsrail hapishanelerini "demir yumrukla" yönettiklerini söyledi.

Filistinli esirlerin maruz kaldığı kötü şartları ve yapılan işkenceyi sık sık öven İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir, Filistinlilerin tutulduğu hapishanelere provokatif baskınlar düzenliyor.