ABD-İran savaşı: 303 asker yaralandı, milyarlarca dolarlık envanter yok oldu

İsrail ile koordineli şekilde yürütülen İran harekatı, ABD ordusu için lojistik ve insani açıdan ağır sonuçlar doğuruyor. Washington ve Tahran arasındaki müzakereler sürerken başlayan operasyonların ardından, İran genelinde binlerce nokta hedef alınmış ancak karşı saldırılar ABD üslerini ve ekipmanlarını doğrudan etkilemişti.

YARALI ASKERLERİN DURUMU AÇIKLANDI

Savunma yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre, çatışmalarda şu ana kadar toplam 303 ABD askeri yaralandı. Yaralanan askerlerden 273'ü tedavilerinin ardından görevlerine geri dönerken, 10 askerin durumunun kritik olduğu belirtildi. Yaralanmaların büyük bir kısmının İran’ın balistik füze ve İHA saldırıları sonucu yaşandığı vurgulanıyor.

MİLYARLARCA DOLARLIK ASKERİ ZAYİAT

Eski Pentagon yetkilisi Elaine McCuster, saldırıların mali boyutuna dair çarpıcı rakamlar verdi. Operasyonun başladığı günden bu yana ABD'nin uğradığı zararın 1,4 milyar ile 2,9 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. İleri teknoloji askeri ekipmanların bir kısmının imha edildiği, bir kısmının ise kaybolduğu bildirildi.

BÖLGE ÜLKELERİNDEKİ ÜSLER HEDEFTE

İran, İsrail’in yanı sıra ABD’nin askeri varlığının bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerdeki hedeflere misilleme yaparak karşılık verdi. 28 Şubat'tan bu yana süren bu karşılıklı saldırılarda, eski İran lideri Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkilinin öldürülmesi, bölgedeki tansiyonu zirvede tutmaya devam ediyor.