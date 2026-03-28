Vergi cezalarında yeni düzenleme! En yüksek ceza belirleyici olacak: Uzlaşmada yetki karmaşasına son
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi cezalarındaki uzlaşma süreçlerini hızlandıracak kritik bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğe göre, vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarında uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları yeniden belirlendi. 2026 yılı için usulsüzlük cezalarında uzlaşma sınırı 40 bin Türk lirası olarak ilan edilirken, işlemlerin mahallinde ve süratle sonuçlandırılması hedefleniyor.