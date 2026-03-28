Tapu sahipleri dikkat! 5 yıl sonra evinizden olabilirsiniz: İşte kimsenin bakmadığı gizli detay
Gayrimenkul satın alan vatandaşlar, tapu kütüğündeki "Vefa Hakkı" ve "İntifa Hakkı" gibi gizli şerhler nedeniyle yıllar sonra evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, tapu senedinin üzerindeki ibarelere dikkat edilmemesi durumunda eski sahiplerin yıllar sonra mülkü geri alma hakkı doğabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle alım satım sürecinde sadece fiyata odaklananları bekleyen bu hukuki tuzaklar, mülk sahiplerini sokağa atabilir.