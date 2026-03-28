Selin izleri ağır oldu! Köprü yıkıldı, yol trafiğe kapandı EYT sonrası flaş gelişme! Kademeli emeklilik için yeşil ışık yandı: İşte masadaki tarih Milli formanın bedeli metrekareyle ölçülecek! Futbolculara verilen vaat tartışmalara neden oldu İran savaşına sürpriz bir ülke daha katıldı! İsrail'e ilk kez füze attılar Tapu sahipleri dikkat! 5 yıl sonra evinizden olabilirsiniz: İşte kimsenin bakmadığı gizli detay Vergi cezalarında yeni düzenleme! En yüksek ceza belirleyici olacak: Uzlaşmada yetki karmaşasına son Gezi turları iptal edildi Set rüzgar balonları söndürdü Denize çakılan helikopterden facia haberi geldi: Ölü ve yaralılar var Simpsonlar'ın 2026 tahmini kan dondurdu! Trump detayı dikkat çekti! Neye uğradıklarını şaşırdılar! Körfez ülkelerinin planına Türkiye'den şok engel
Tapu sahipleri dikkat! 5 yıl sonra evinizden olabilirsiniz: İşte kimsenin bakmadığı gizli detay
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gayrimenkul satın alan vatandaşlar, tapu kütüğündeki "Vefa Hakkı" ve "İntifa Hakkı" gibi gizli şerhler nedeniyle yıllar sonra evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, tapu senedinin üzerindeki ibarelere dikkat edilmemesi durumunda eski sahiplerin yıllar sonra mülkü geri alma hakkı doğabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle alım satım sürecinde sadece fiyata odaklananları bekleyen bu hukuki tuzaklar, mülk sahiplerini sokağa atabilir.

Gayrimenkul alım satımlarında sadece fiyata ve konuma odaklanan vatandaşları bekleyen büyük bir tehlike var. Tapu kütüğündeki gizli şerhler. Uzmanlar tapu senedi tapu dairesindeki o meşhur kütük sayfalarına dikkat çekiyor.

Pek çok alıcının gözden kaçırdığı "Vefa Hakkı" (Geri Alım Hakkı), bir mülkün eski sahibine, sattığı malı belirli bir süre içinde ve belirli bir bedelle geri alma yetkisi tanıyor.

Eğer aldığınız evin tapu kaydında bu şerh varsa, eski sahip 5 yıl sonra bile gelip "Paramı veriyorum, evimi geri alıyorum" diyerek sizi mülkten çıkarabilir.

Tapu alırken kağıdın üzerinde yazan "İntifa Hakkı" ibaresine dikkat edilmemesi de ciddi mağduriyetlere yol açıyor.

Eğer bir mülkün intifa hakkı bir başkasındaysa, siz o evin sahibi olsanız bile içinde oturamaz veya başkasına kiraya veremezsiniz. Bu hakka sahip olan kişi vefat edene kadar mülkün tüm kullanım haklarını elinde bulunduruyor.

