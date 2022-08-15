Yangın 74 dakikada kontrol altına alındı!
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile müjdeli haberi verdi.
YENİ AKİT ANKARA
2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla yapılan çalışma sonucunda Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Çıkan yangına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirilirken Orman Genel Müdürlüğü müjdeli haberi duyurdu.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan paylaşımda, “Kahramanlarımızın mücadelesiyle orman yangını 74 dakika içerisinde kontrol altına alındı. Hızlı ve etkili mücadeleniz için teşekkürler #OrmanınKahramanları” ifadelerini kullandı.