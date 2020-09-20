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Teknoloji Yandex Türkiye'deki ofisini kapatıyor
Teknoloji

Yandex Türkiye'deki ofisini kapatıyor

Arama motoru Yandex, koronavirüs pandemisi boyunca gelirlerin düşüş göstermesi nedeniyle Ekim ayı itibarıyla Türkiye'deki ofisini kapatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 05:57:00 -
Yandex Türkiye'deki ofisini kapatıyor

Arama motoru ve internet tarayıcısı olarak hizmet veren Yandex, koronavirüs pandemisi boyunca düşen gelirler nedeniyle Türkiye'deki ofisini Ekim ayından itibaren kapatma kararı aldı.

Edinilen bilgilere göre şirket Türkiye'de hizmet vermeye devam edecek ancak yönetim işleri Rusya'daki merkez ofisten yürütülecek.

1997 yılında kurulan Rusya merkezli çok uluslu bir firma olan Yandex başlıca internet tabanlı ürünler ve hizmetleri kapsamak üzere e-ticaret, ulaşım, mobil uygulama, reklamcılık ve navigasyon gibi birçok alanda hizmet veren bir teknoloji şirketidir.

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