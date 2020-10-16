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Ekonomi Yandex ile Tinkoff arasında görüşmeler anlaşmasız sonlandırıldı
Ekonomi

Yandex ile Tinkoff arasında görüşmeler anlaşmasız sonlandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:33:33 -
Yandex ile Tinkoff arasında görüşmeler anlaşmasız sonlandırıldı

MOSKOVA (AA) - Rusya’nın en büyük teknoloji şirketi Yandex’in, ülkenin önde gelen özel bankalarından Tinkoff bankasını yaklaşık 5,5 milyar dolara satın almasına ilişkin görüşmeler nihai anlaşma sağlanamadan iptal edildi.

Tinkoff’tan yapılan açıklamada, bankanın satışı için Yandex ile yapılan görüşmelerden sonuç alınmadığı ve görüşmelerin sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamanın ardından Moskova Borsası’nda Tinkoff’un hisseleri yüzde 7,1, Yandex’in hisseleri ise yüzde 4,1 değer kaybetti.

Tinkoff’tan eylül ayında yapılan açıklamada, bankanın satışı için Yandex ile prensipte anlaşma sağlandığı bildirilmişti.





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