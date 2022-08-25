Yandaştan yandaşa transfer! Kadın düşmanı İsmail'in zor sınavı

Eski eşi Eda Demirci'ye uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddet sonrası boşanan ve kamuoyu tarafından 'Dayakçı İsmail' olarak tanınan İsmail Küçükkaya CHP yandaşı FOX TV'den ayrıldığını duyurdu. Küçükaya'nın yeni adresi de belli oldu. Dayakçı Küçükkaya, bir başka CHP yandaşı olan ve Muharrem İnce'nin CHP ile İP'den her ay düzenli maaş aldığı iddia ettiği fondaş medya Halk TV'ye geçti.

Akıllara o soru geldi

İsmail Küçükkaya'nın bu kanal değişikliği sonrası akıllara tek bir soru geldi. Karısına şiddet uyguladığı iddia edilen Küçükkaya, yayınlarının yarısında kadına şiddeti eleştiren Halk TV'de işe başlıyor. Peki Küçükkaya burada kadına şiddeti mi savunacak, yoksa kadına şiddetin karşısında mı duracak? Bu soru önümüzdeki günlerde Küçükkaya'nın yayına başlamasının ardından cevabını bulacak.