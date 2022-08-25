  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

John gördü, anladı Milli Gazete anlayamadı!

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na EYT cevabı

Nobel ödüllü ekonomistten muhalifleri çıldırtacak açıklama: Faiz artışları enflasyonu kötüleştirebilir

Kara kutuyu açtılar! İçinden bakın ne çıktı... İlk kez dünya ile paylaştılar

Yunanistan'dan skandal Ayasofya hamlesi

Kendi topuğuna sıktı! Kemal’den CHP’nin İş Bankası’na bomba suçlamalar

Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı: İmamoğlu’nun, ‘Su taşkını sorunlarını çözdük’ dediği İstanbul sağanak yağışa teslim!

Bu günleri de gördük! Milli SİHA’dan Türk havacılık tarihinde rekor

Muhteşem gelişme! Türkiye'nin gücüne güç katacak imzalar atıldı

Binlerce kez izlendi! Galatasaraylı çocuk ile milletvekili arasında gülümseten diyalog
Gündem Yandaştan yandaşa transfer! Kadın düşmanı İsmail'in zor sınavı
Gündem

Yandaştan yandaşa transfer! Kadın düşmanı İsmail'in zor sınavı

Eski eşi Eda Demirci'ye uyguladığı şiddetle tanınan ve 'Dayakçı İsmail' olarak hafızalara kazınan İsmail Küçükkaya, CHP yandaşı FOX TV'den CHP'nin kanalı olan Halk TV'ye transfer oldu. Bu sürpriz transfer sonrası ise akıllara 'Karısına şiddet uyguladığı iddia edilen Küçükkaya, yayınlarının yarısında kadına şiddeti eleştiren Halk TV'de nasıl bir tavır alacak?' sorusu geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 16:56:00 -
Yandaştan yandaşa transfer! Kadın düşmanı İsmail'in zor sınavı

Eski eşi Eda Demirci'ye uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddet sonrası boşanan ve kamuoyu tarafından 'Dayakçı İsmail' olarak tanınan İsmail Küçükkaya CHP yandaşı FOX TV'den ayrıldığını duyurdu. Küçükaya'nın yeni adresi de belli oldu. Dayakçı Küçükkaya, bir başka CHP yandaşı olan ve Muharrem İnce'nin CHP ile İP'den her ay düzenli maaş aldığı iddia ettiği fondaş medya Halk TV'ye geçti.

Akıllara o soru geldi

İsmail Küçükkaya'nın bu kanal değişikliği sonrası akıllara tek bir soru geldi. Karısına şiddet uyguladığı iddia edilen Küçükkaya, yayınlarının yarısında kadına şiddeti eleştiren Halk TV'de işe başlıyor. Peki Küçükkaya burada kadına şiddeti mi savunacak, yoksa kadına şiddetin karşısında mı duracak? Bu soru önümüzdeki günlerde Küçükkaya'nın yayına başlamasının ardından cevabını bulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23