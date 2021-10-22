Yandaşa özgürlük narası Akit’e ‘sansür’ talebi

Yalan haberlerine ceza verilen gazetelere kalkan olup yerli ve milli medya kuruluşlarının cezalandırılması için yırtınan CHP kafası, ikiyüzlü tavrını bir kez daha gözler önüne serdi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “iktidarın sopası”, “sansür kurumu”, “ilan ve reklam ambargocusu” sözleriyle hakaret ettiği Basın İlan Kurumu’na (BİK) başvurarak Akit’in susturulmasını istedi. BİK, Akit’ten savunma istedi. Daha önce de BİK’e başvurarak Akit’e ilan ambargosu uygulanmasını isteyen Tanal, yalan haberlerinden dolayı ceza alan fondaş medyayı savunmak için BİK’e demediğini bırakmamıştı.

Hem sansürcü hem ilkesiz

CHP’li Mahmut Tanal’ın TBMM’ye girmelerini sağladığı DHKP-C’li iki teröristle ilgili haber yaptığı gerekçesiyle gazetemiz Akit’in ilanlarının kesilmesi için Basın İlan Kurumu’na başvurduğu öğrenildi. Mahmut Tanal’ın verdiği randevu ile Meclis’e gelen ve TBMM görevlilerini rehin alan Eylem Yücel ile Mulla Zincir isimli teröristlere verilen cezayı “Tanal’ın DHKP-C’li teröristlerine hapis” başlığıyla sayfalarına taşıyan Akit’in susturulması için 24 Kasım 2020’de BİK’e başvuru yapıldı.. Tanal Akit’in ilanlarının tam 60 gün boyunca kesilmesini istedi. Gazetemiz Akit’in 19.11.2020 tarihli “Ha PKK cenazesi ha Öcalan şemsiyesi”, 20.11.2020 tarihli “CHP’li Tanal’ın DHKP-C’li teröristlerine hapis” başlıklı haberlerini şikayet dilekçesine eklendiği görüldü. Tanal’ın ambargo başvurusuyla ilgili BİK, 07.10.2021 tarih, 52207902-211.02 sayılı kararıyla Akit’ten savunma istedi. BİK’in gazetemize tebliğ ettiği Genel Müdürlük yazısında, “10 gün içerisinde Yeni Akit gazetesi tarafından yazılı savunmanın Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Gazete, savunma hakkından vazgeçmiş sayılmak suretiyle bahsekonu şikayet, dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre karara bağlanacaktır” sözlerine yer verildi.

2 kelimelik ilâna tahammülsüz

Tanal, daha önce de gazetemizde yayınlanan Sancaktar dergisinin “Olmasaydı da Olurduk” başlıklı reklamı dolayısıyla Akit’e sansür talep etmişti. İki kelimelik ilana bile tahammül edemeyen Tanal, yalan ve iftira haberleri dolayısıyla ceza yiyen fonlu medyaya ise kalkan olmasıyla biliniyor. Her fırsatta Akit’i BİK’e şikayet eden ikiyüzlü Tanal’ın, yalan haberler dolayısıyla Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, Evrensel gibi fonlu gazetelere verilen cezalara karşı Basın İlan Kurumu’na “iktidarın sopası”, “sansür kurumu”, “iktidar güdümünde”, “ilan ve reklam ambargocusu” sözleriyle hakaret ettiği belirlendi. İlkesiz Tanal’ın 22 Mayıs 2020’de iftiracı Cumhuriyet’i savunup BİK’e hakaret savurduğu açıklaması şöyle: “Cumhuriyet gazetesine Basın İlan Kurumu’nca verilen 35 günlük rekor ilan kesme cezası, basın tarihine kara leke olarak geçecektir. RTÜK gibi Basın İlan Kurumu da iktidarın muhalif basın üzerindeki sopası haline dönüştü.”

Teröristlere Meclis'te randevu

Tanal’la görüşmek için geldikleri TBMM’de 14 Mayıs 2019 tarihinde personeli rehin almaya çalışırken yakalanan Mulla Zincir ve Eylem Yücel isimli iki DHKP-C’li teröristlerin üst aramalarında bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulunmuştu. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada DHKP-C’li Zincir 23 yıl 42 ay, Yücel 22 yıl 42 ay hapse mahkum edilmişti. Hükmün açıklanmasından sonra duruşma salonundan çıkarılan terörist Zincir, mahkeme heyetine kol saati fırlatmış, Mahmut Tanal ise bir açıklama yapmamıştı.