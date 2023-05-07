Yandaş Mustafa Sandal ve firari Can Dündar rezil rüsva oldu

Türkiye adım adım seçimlere doğru giderken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ortaklarıyla birlikte İstanbul'da bir miting düzenledi.

Başta Kocaeli olmak üzere çevre illerden de otobüslerin kaldırıldığı mitingte beklenen kalabalık sağlanamazken muhalefete destek veren şarkıcı Mustafa Sandal, geçmişte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği İstanbul Mitingini, bugünkü CHP mitingi sanarak paylaştı.

Sandal paylaşımına "İstanbul'umuz da kırmızı beyaz" notunu düşerken sosyal medyada gündem oldu.

Sandal'ın bu paylaşımı sonrası Fondaş Can Dündar da Mustafa Sandal'ın paylaşımın alıntıladı. Dündar da Başkan Erdoğan'ın 2014 İstanbul Mitingini bugün gerçekleştirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi sanarak paylaşım yaptı.

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Dündar yaptığı paylaşıma "İstanbul'u alan, Türkiye'yi alır. İstanbul alındı, sırda Türkiye'de..." ifadelerini kullandı.

CHP'ye yakınlığıyle bilinen teyit.org tarafından yayınlanan "6 Mayıs Millet İttifakı İstanbul mitinginden olduğu iddia edilen fotoğraf" başlıklı haberde CHP mitingi diye paylaşılan görsellerin İstanbul Yenikapı'da 23 Mart 2014'te düzenlenen AK Parti mitingine ait olduğu kabul edildi.

CHP'ye yakınlığıyle bilinen teyit.org tarafından yayınlanan "6 Mayıs Millet İttifakı İstanbul mitinginden olduğu iddia edilen fotoğraf" başlıklı haberde CHP mitingi diye paylaşılan görsellerin İstanbul Yenikapı'da 23 Mart 2014'te düzenlenen AK Parti mitingine ait olduğu kabul edildi.

Yapılan habere "İddia görselinde sahne mavi renkte. Millet İttifakı İstanbul Mitinginde ise alana kurulan sahnenin rengi kırmızı." notu da düşüldü.