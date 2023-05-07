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Siyaset Yandaş Mustafa Sandal ve firari Can Dündar rezil rüsva oldu
Siyaset

Yandaş Mustafa Sandal ve firari Can Dündar rezil rüsva oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-07 09:34:00 -
Yandaş Mustafa Sandal ve firari Can Dündar rezil rüsva oldu

Muhalefete açıktan destek veren Mustafa Sandal isimli şarkıcıyla firari Can Dündar, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi diye Erdoğan'ın miting fotoğrafını paylaştı.

Türkiye adım adım seçimlere doğru giderken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ortaklarıyla birlikte İstanbul'da bir miting düzenledi.

Başta Kocaeli olmak üzere çevre illerden de otobüslerin kaldırıldığı mitingte beklenen kalabalık sağlanamazken muhalefete destek veren şarkıcı Mustafa Sandal, geçmişte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği İstanbul Mitingini, bugünkü CHP mitingi sanarak paylaştı.

Sandal paylaşımına "İstanbul'umuz da kırmızı beyaz" notunu düşerken sosyal medyada gündem oldu.

Sandal'ın bu paylaşımı sonrası Fondaş Can Dündar da Mustafa Sandal'ın paylaşımın alıntıladı. Dündar da Başkan Erdoğan'ın 2014 İstanbul Mitingini bugün gerçekleştirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi sanarak paylaşım yaptı.
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Dündar yaptığı paylaşıma "İstanbul'u alan, Türkiye'yi alır. İstanbul alındı, sırda Türkiye'de..." ifadelerini kullandı.

CHP'ye yakınlığıyle bilinen teyit.org tarafından yayınlanan "6 Mayıs Millet İttifakı İstanbul mitinginden olduğu iddia edilen fotoğraf" başlıklı haberde CHP mitingi diye paylaşılan görsellerin İstanbul Yenikapı'da 23 Mart 2014'te düzenlenen AK Parti mitingine ait olduğu kabul edildi.

CHP'ye yakınlığıyle bilinen teyit.org tarafından yayınlanan "6 Mayıs Millet İttifakı İstanbul mitinginden olduğu iddia edilen fotoğraf" başlıklı haberde CHP mitingi diye paylaşılan görsellerin İstanbul Yenikapı'da 23 Mart 2014'te düzenlenen AK Parti mitingine ait olduğu kabul edildi.

Yapılan habere "İddia görselinde sahne mavi renkte. Millet İttifakı İstanbul Mitinginde ise alana kurulan sahnenin rengi kırmızı." notu da düşüldü.

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Yorumlar

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Mustafa Sandala çabuk binmişsin.Dikkat et sandalı batırma.Kurtaran olmaz.

Boşnak

Hırsız var.
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