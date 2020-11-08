Yandaş Gökhan'ı nakavt eden dolar tespiti!

Türkiye, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik olarak en az etkilenen ülkelerden biri olarak dikkat çekti. Tüm veriler Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini gösterirken, sadece dolar kuru üzerinden ekonomiyi yorumlamaya çalışan muhalifler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik organize saldırı başlattı.

Sosyal medyada, aralarında CHP yandaşı ünlülerin de bulunduğu güruh, Berat Albayrak'a akıllarınca istifa çağrısında bulundu. Özellikle CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlık kurarak keseyi iyice dolduran Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da Bakan Albayrak'a yönelik çirkin bir mesaj yayınladı. Özoğuz, "Sayın Bakan Lütfen artık Türk Ekonomisini bu işi gerçekten bilen ehil kişilere bırakın. Ülkece oyun oynamaya halimiz kalmadı." ifadesini kullandı.

Tokat gibi cevap

CHP yandaşı Gökhan Özoğuz'un paylaşımına birçok tepki geldi. Bir vatandaş, 1 doların 9.2 Norveç Kronu olduğunu belirterek, "Dünyanın en refah ülkelerinin başında gelen Norveç'te kişi başı düşen milli gelir 70 bin dolar. 1 Amerikan Doları 9.2 Norveç Kronu ediyor. Ama kimse ortalığı ayağa kaldırmıyor, çünkü orda Devletinin kuyusunu kazan yok!" diye yazdı.