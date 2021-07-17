Yandaş böyle olursa düşman nasıl olur, siz tahmin edin! Eşcinsel propagandaya 'yandaş' Nagehan desteği

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Mehmet Naci Bey, Boğaziçi’ne zarar veren bir tavır içindesiniz." başlığını kullandığı köşesinde, Prof. İnci'yi hedef aldı. Alçı, aylardır Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek taşkınlık çıkartan Boğaziçilileri güzelledi. Üniversite olmaktan çok eşcinsel sapkınlığın merkez üssü halini alan Boğaziçi için, "Boğaziçi’ni Boğaziçi yapan ve gençlerinin birinci tercihi olmasını sağlayan kültürün tarumar olma ihtimali beni ürkütüyor." dedi.

'İşe başlar başlamaz çok yanlış bir iş yaptı'

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi, Can Candan'ı görevden alması sebebi ile hedefe koyan Nagehan Alçı, "Melih Bulu yerine vekaleten atanan Mehmet Naci İnci ilk icraat olarak okulun sevilen hocalarından Can Candan’ın görevine sorgusuz sualsiz son verdi. İşe başlar başlamaz çok yanlış bir iş yaptı. Siz 27 senelik Boğaziçi hocasısınız. Boğaziçi geleneğinde bir öğretim görevlisinin içinde olduğu bölümün ve fakültenin diğer akademisyenlerinin görüşü alınmadan 'okuldan atma' gibi bir işlem gerçekleşemez. Zaten bu kurumsal kültür ve gelenek sebebiyle Boğaziçi diğer tüm Türk üniversitelerinden farklıdır. Bir tek Boğaziçi Hocası bu şekilde apar topar üniversiteden atılmadı." ifadelerini kullandı.

İnsanların aklı ile alay etti!

İnsanların aklı ile adeta alay eden Habertürk yazarı Alçı, Prof. Dr. Melih Bulu'ya aylarca sırt dönen akademisyenleri de şöyle savundu: "Dün de yazdığım gibi en zıt görüşlerdeki hocaları bile aynı zeminde tutacak bir ortak akademik iklim var Boğaziçi’nde. Uygar ve barışçıl bir kültür bu. Henry David Thoreau tarzı bir sivil tavır. Bir takım oyunu. Akademisyenler kimi üniversitelerdeki gibi sahte ve alaturka ego şovları yapmazlar Boğaziçi’nde. Bir tane bile Youtuber olmaya özenen ve ergen polemiklerine giren Boğaziçi Profesörü bulamazsınız. O akademik kültür buna izin vermez."