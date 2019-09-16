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Yanan otomobili itfaiye gelene kadar hortumla söndürdü

İzmir’in Menemen ilçesinde çıkan araç yangınını ülkesinde itfaiye personeli olarak görev yapan yabancı uyruklu vatandaş, itfaiye gelene kadar hortumla müdahale ederek alev alev yanan aracı söndürdü.

16 Eylül 2019 Pazartesi 20:35
Yanan otomobili itfaiye gelene kadar hortumla söndürdü

İzmir’in Menemen ilçesinde çıkan araç yangınını ülkesinde itfaiye personeli olarak görev yapan yabancı uyruklu vatandaş, itfaiye gelene kadar hortumla müdahale ederek alev alev yanan aracı söndürdü.


Olay, saat 18.30’da Menemen’e bağlı İsmet İnönü Mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı park halindeki ve üzerinde plaka bulunmayan bir araç aniden alev aldı. Çevredekiler müdahale etmeye kalksa da patlama korkusundan dolayı yanan araca yaklaşamadı. O sırada bölgeden geçen yabancı uyruklu Muhammed Ömer isimli vatandaş, kahveden çekilen hortumla arabaya su tutmaya başladı. Kendisinin iddiasına göre, ülkesinde itfaiye personeli olarak çalışan Ömer, alevlerden kendisini korumak için kafasına bir miktar su tuttuktan sonra arabaya iyice yaklaşarak müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelen kadar çevredekilerin şaşkın bakışları arasında alev alev yanan otomobili kendi çabalarıyla söndürdü.



Tek başına söndürdü alkış aldı


Çevrede yangını izleyen vatandaşların şaşkın bakışları arasında yangına müdahale eden yabancı uyruklu Muhammed Ömer, cesaretinden dolayı vatandaşlardan alkış aldı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını soğutma çalışmaları yaptı. Şüpheli yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 20:35
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