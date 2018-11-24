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Yanan otomobilden, çarptığı traktörün sürücüsü kurtardı

Tekirdağ'da bir traktöre arkadan çarparak alev alan otomobilin sürücüsü, çevredekilerin ve çarptığı traktörün sürücüsü tarafından kurtarıldı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:34
Yanan otomobilden, çarptığı traktörün sürücüsü kurtardı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, seyir halindeki traktöre arkadan çarpan ve motor kısmından alev alarak yanan otomobilin sürücüsü Necati Güner (76), yaralandı. Güner, çarptığı traktörün sürücüsü Ahmet Tunus (48) ve çevredekiler tarafından  otomobilden çıkartıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Malkara-Hayrabolu yolu üzerindeki Batkın Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hayrabolu'dan, Malkara yönüne giden Necati Güner yönetimindeki 59 LA 151 plakalı otomobil, Batkın Mahallesi mevkiinde aynı istikamette seyreden Ahmet Tunus yönetimindeki 59 LK 750 plakalı tarım aleti bağlı traktöre arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Güner yaralanırken, araç motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Kazayı yara almadan atlatan traktör sürücüsü Ahmet Tunus, çevredekilerden de yardım isteyerek Necati Güner'i yanan otomobilden çıkardı. Güner, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yanan otomobil ise olay yerine gelen Malkara Belediyesi'ne ait itfaiye ekibince söndürüldü.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 21:34
  1. Yanan otomobilden çarptığı traktörün sürücüsü kurtardı
  2. Tekirdağ
  3. Malkara
  4. trafik kazası

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