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Yanan ormanları canlandırmak için öyle bir proje yaptılar ki

Son iki ayda Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarının ardından kül olan bölgeleri yeniden ağaçlandırabilmek için özel sektör de harekete geçti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:41
Yanan ormanları canlandırmak için öyle bir proje yaptılar ki

Son iki ayda Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarının ardından kül olan bölgeleri yeniden ağaçlandırabilmek için özel sektör de harekete geçti. Kanatlı beyaz et sektörünün öncülerinden Bursa merkezli Hastavuk firması işe aldığı personele Bursa ve ilçelerinde yaşanan orman yangınlarında küle dönen bölgelerde üç fidan diktikten sonra işbaşı yaptırarak, doğanın yeniden canlanmasına fayda sağlıyor. Şirketin halklar ilişkiler müdürü Bircan Özkan, "İşe aldığımız personelimize önce ülkesi, sonra kendisi en son çalıştığı firma için 3 ayrı fidan diktiriyoruz. Bu uygulamamızın tüm firmalara örnek olacağını umuyoruz" diye konuştu


Son dönemde yaşanan orman yangınları nedeniyle bazı firmalar, ağaçlandırma çalışmalarına destek amaçlı projeler geliştiriyor. Hastavuk da bulunduğu bölgelerin yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılması için ilginç bir yöntem gerçekleştiriyor. Bursa merkezli firma işe aldığı personele üç fidan diktikten sonra işbaşı yaptırıyor. Projeyi ilk Sivrihisar’da başlattıklarını, bölgede 5 binin üzerinde ağaç diktiklerini belirten Hastavuk Halkla İlişkiler Müdürü Bircan Özkan, "Şirketimizde işe başlamanın temel kuralları var. Bunlardan ilki işbaşı yapacak personelin kalite ve hijyen kurallarını iyi öğrenmesi. Bu konuda asla taviz yok. İkinci kural ise 3 fidan dikmesi. Bir tanesi kendisi ve ailesi için, bir tanesi ülkemiz için bir tanesi de firmamız için. Bundan sonra personele iş başı yaptırılır. Uzun zamandır gerçekleştirdiğimiz ’işe başlamanın şartı 3 fidan projesini’ diğer işletmelere de örnek olması gerektiğini düşünerek tekrar ifade etmek istedik. Çünkü, son zamanlarda birbiri ardına yanan ormanlar, içinde yaşayan birçok canlıyı da beraberinde yok etmiş ve bu durumda hepimizin canı yanmıştır. Ağaç ve ormanların korunması üzerine insanları bilinçlendirmek, eğitmek, teşvik etmek, örnek olmak, bulunduğumuz topluma ve geleceğimize yatırımdır."


Ayrıca kırsal bölgelerde, bölge insanları ve çocukları ile şirkete ziyarete gelen misafirlere de fidan diktiklerini kaydeden Bircan Özkan, "Ağaçlar yurdun hem süsü hem gücüdür. Bu güce ortak olalım, bu gücü arttıralım diye ağaç dikerek çalışanlarımızla, müşterilerimizle, misafirlerimizle paydaş olalım ve bu kültürle yaşayalım istiyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:41
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