Yanan evine üzüntülü gözlerle baktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı binanın üst katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Mahmut Demirel, yanan evine çaresizlik içinde baktı.



Yangın, ilçenin Altınova Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın üst katında çıktı. Evin mutfak kısında bulunan Mahmut Demirel, salondan alevlerin yükseldiğini fark edince, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, Mahmut Demirel, büyük üzüntü yaşadı. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek üzere soruşturma başlattı.