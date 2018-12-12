0553 313 94 23

Yanan evine üzüntülü gözlerle baktı

Bursa'nın Altınova mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir ev, üst katında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:14
Yanan evine üzüntülü gözlerle baktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı binanın üst katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Mahmut Demirel, yanan evine çaresizlik içinde baktı. 

Yangın, ilçenin Altınova Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın üst katında çıktı. Evin mutfak kısında bulunan Mahmut Demirel, salondan alevlerin yükseldiğini fark edince, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, Mahmut Demirel, büyük üzüntü yaşadı. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek üzere soruşturma başlattı. 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:14
  1. Bursa
  2. Osmangazi
  3. Yangın
  4. Yanan evine üzüntülü gözlerle baktı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malezya'da muhalefet partisi UMNO'da toplu istifa
    1. Malezya'da muhalefet partisi UMNO'da..
    2. Akşehir'de örnek uygulama! Esnaflar..
    3. Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçı..
    4. Ormanda kendiliğinden yetişiyor!..
    5. Beşiktaş'ta Babel krizi büyüyor
    6. Süper Lig Hakemleri Değerlendirme..
    7. Helâl kazanca teşvik eve saadet ve..
    8. El Bab'da patlama! Ölü ve yaralılar var
    9. Akhisarspor- Standard Liege maçına doğru
    10. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    11. Macaristan'da tartışmalı yasa kabul..
    12. FETÖ şüphelisi 22 jandarma görevlisi..
    13. Christian Bale: Trump'ı bozuntuya..
    14. Ses kısılmasını ciddiye almalısınız
    15. Yunanistan'ın olay yaratacak Türkiye..
    16. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik..
    17. Davalık olduğu inşaatçının ofisine..
    18. Anti-Balaka silahlı grubunun eski..
    19. Mutfağımızdaki en büyük tehlike...
    20. Suriye sınırına tank ve fırtına obüs..
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!