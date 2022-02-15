Yanak sarkması nedir, neden olur? Doğal çözümler neler?

Cildin zaman içinde daha genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olmak için doğru bir yaşam tarzı elbette ön şarttır, ancak cildin daha hafif, daha kompakt ve kalkık kalmasını sağlayan başka önlemler de vardır.

Yanak sarkması nedir, neden olur?

Cilt sarkması, yaşla ilişkili iki nedenden kaynaklanmaktadır: cilde elastikiyetini veren kolajen kaybı ve yokluğu cildin sarkmasına neden olan yüz yağının kaybıdır. Cildimiz yaşla birlikte elastikiyetini kaybeder, kaslarımız körelir ve sonuç olarak sarkık yanaklar ve çeneler gibi klasik yaşlanma semptomları alırız.

Yanak sarkmasır evde doğal çözümler

Yanak sarkmasının pek çok nedeni bulunuyor. Neyse ki söz konusu sarkmanın doğal yollar ile çözümü de mümkün.

Sarkık yanaklar nasıl düzelir?

Sade yoğurdu aloe vera ile karıştırarak sıkılaştırma kremi yapabilirsiniz. 4 yemek kaşığı sade yoğurt ile iki yemek kaşığı aloe vera jelini bir kapta karıştırın. Bir fırça ile yüze uygulayıp 20 dakika bekletin. Bunu her gün uyguladığınızda ciltteki sarkmalara ne kadar iyi geldiğini göreceksiniz.

Yanak Sarkması doğal çözümler neler?

Yanak sarkmaları, kırışıklıklar gibi cilt sorunları kısa sürede yaşlanma görüntüsüne kavuşmanıza neden olabilir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için doğal çözümler bulunuyor. Her ne kadar doğal çözümler olsa da güzellik salonlarında da bu sorunlardan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Bol Su Tüketimi ve Dengeli Beslenme: Su tüketimi, cildinin nemini geri kazandırarak elastikiyetinin korunmasına yardımcı oluyor. Faydalı yağlar bakımından zengin zeytinyağı ve balık gibi besinler ise cildinin ihtiyacı olan takviyeyi sağlıyor.

Yüz Egzersizleri ve Masaj: Yüz kaslarını harekete geçirerek sarkmaların önüne geçmek veya toparlamak için aynanın karşısına geçip tüm kaslarını sıkarak 10 saniye gülümse, sonra yüzünü dinlendirip aynı hareketi beş kez tekrarlayın. Şimdi ise aynı süre ve tekrarlarla yanaklarını balon gibi şişir ve ardından yanaklarını ellerinle hafifçe yukarıya doğru iterek masaj yapın.

Yanak Sarkması için Maske ve Kremler: Burada söze, yanak sarkması maskesi şeklinde spesifik bir ürün olmadığını söylemekle başlayalım. Yalnızca cilde elastikiyetini geri kazandırmak ve sıkılaştırmak için özel içerikleri barındıran cilt bakım ürünleri var ki bu da etkili çözüm için birebir. Yanak sarkması için krem ve maske tercihini, formülünde hyaluronik asit başta olmak üzere pro-xylane bulunan ürünlerden yana yapabilirsiniz.

Yanak sarkması için yüz hareketler, egzersizler

Yanak sarkması için yüz hareketleri: Bir aynanın karşısına geçin ve 10 saniye boyunca abartılı şekilde gülümseyin, ardından dinlenin ve 5 kere aynı hareketi tekrarlayın. Sonra yanaklarınızı balon şişirir gibi hava ile doldurun. 10 saniye öyle bekleyin, rahatlayın ve aynı hareketi 5 kez tekrarlayın.