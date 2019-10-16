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Yanak kıllarından kurtulma yolları neler? Yüzdeki kıllardan nasıl kurtulurum?

Yanak kıllarından nasıl kurtulunur? sorusu erkekler tarafından araştırılmakta. Yanak kılları, özellikle günümüzde birçok erkeğin kabusu olmuş durumdadır. Peki yüzdeki tüyler nasıl yok edilir? Yanak kıllarından kurtulma yolları neler? İşte yanak kıllarından nasıl kurtulurum? sorusunun cevabına ilişkin detaylar.

16 Ekim 2019 Çarşamba 16:23
Yanak kıllarından kurtulma yolları neler? Yüzdeki kıllardan nasıl kurtulurum?

Yanak kıllarından nasıl kurtulunur? sorusu erkekler tarafından araştırılmakta. Yanak kılları, özellikle günümüzde birçok erkeğin kabusu olmuş durumdadır. Peki yüzdeki tüyler nasıl yok edilir? Yanak kıllarından kurtulma yolları neler? 

Yüzdeki tüylenmeler neden olur?

Yüzdeki tüylenmelerin çeşitli nedenleri vardır. En yaygın neden, hormonal bir bozukluk olan hirsutizmdir. Bu bozukluğa sahip olmak, yüzdeki tüylenmelerin en yaygın nedenleri arasında yer almaktadır. Hirsutizm kadınlarda testosteron hormonunun fazla çalışması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır.

Yüzdeki tüyler nasıl yok edilir?

Ev yapımı şeker mumu, istenmeyen tüylerinizin yanmasına neden olmayacak, aynı zamanda yüzünüzdeki tüyleri ağartıcı gibi çalışacak etkili bir ilaçtır. Şeker mükemmel bir eksfoliant olarak hareket ederken, karışımın içindeki limon suyu yünüzündeki tüyleri ağartma maddesi olarak işlem görür. Bal, nemlendirici ve nemlendirici özellikleriyle cildinizi yumuşatmaya yardımcı olur.

Limon suyu ile yüzdeki tüylerden kurtulmam mümkün

Yüz iyice temizlendikten sonra tuzlu limon kürü: Taze kesilmiş yarım limonun suyunu sıkıp, içine biraz deniz tuzu koyup, erittikten sonra, yanak kıllarınızı her kökten alma işlemini gerçekleştirdikten sonra, bu karışımı kıllarınızı aldığınız bölgeye üç gün boyunca sürün, bu karışımı her sürdüğünüzde, limon asidinden dolayı taze sıkılmış olsun. Bu kürü tüy temizleme işleminden sonra akşamları yatmadan önce yapıp yüzünüze sürün.

Tüy dökücü mısır Unu, yumurta ve şeker kürü 

Yumurta beyazı, yüzünüzdeki istenmeyen tüylerden kurtaracak doğal bir maske görevi görür. Kuruduktan sonra, çekilmesi kolay, sert ve yapışkan bir kütleye dönüşür. Ve çıkardığın zaman, yüzünüzdeki tüyler maskeye kolayca yapışır.

Şeker cildiniz için mükemmel bir eksfolyatördür ve ölü cilt hücrelerini temizlemenize yardımcı olur, böylece cildin temizlenmesini ve kirlerden arınmasını sağlar.

Malzemeler:

Mısır unu - ½ çorba kaşığı

Yumurta - 1

Şeker - 1 çorba kaşığı

Nasıl yapılır?

Yüzdeki tüyler nasıl yok edilir

1 yumurta kırın ve yumurta akını bir kâseye ayırın.

Yumurta beyazına 1 yemek kaşığı mısır unu ekleyin.

Topaklar gidene kadar karışımı çırpın ve pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Karışımı yüzünüzde tüy olan bölgeye sürerek kurumasını bekleyin.

Özellikle yumurta akı yüzünüzde kuruduğunda kalın bir tabaka oluşturur.

Yüzünüze uyguladığınız bu maskeyi nazikçe yüzünüzden çekin ve ılık su ile yüzünüzü durulayın.

Etkili sonuç almak için bu maskeyi hafta 3 ile 4 kez uygulayabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 16:23
  1. Yüzdeki tüylenmeler neden olur?
  2. Yüzdeki tüyler nasıl yok edilir?
  3. Yanak kıllarından nasıl kurtulunur?
  4. erkek kıllardan kurtulmanın doğal yolları
  5. istenmeyen tüylerden kurtulmanın kesin yolları
  6. kıllardan nasıl kurtulurum erkek
  7. evde kalıcı olarak tüylerden kurtulma
  8. kıllara kesin çözüm erkek
  9. kılları azaltmak erkek
  10. istenmeyen tüylerden tamamen kurtulma
  11. tüyleri kökten yok eden bitkiler
  12. yanak kıllarından nasıl kurtulurum

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