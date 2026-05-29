İç Hesaplaşma başladı: CHP çok daha sert gelişmelere gebe

CHP’de 1 Haziran Pazartesi günü yapılması planlanan Parti Meclisi (PM) toplantısının, yasal tebligatların bayram tatili nedeniyle gönderilememesi üzerine gerçekleştirilemeyeceği belirtiliyor. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun PM'yi toplamaktaki ısrarının altında, mevcut yönetimi ve Özgür Özel ekibini "yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlık" ile suçlayarak yüzleşme arzusunun yattığını ifade ediyor.

"Arınma" Süreci ve İhraçlar

Kılıçdaroğlu'nun önceliğini değiştirdiğini belirten Selvi, eski Genel Başkan'ın doğrudan ihraç mekanizmalarını devreye sokarak bir "arınma" süreci başlatmayı hedeflediğini yazdı. Bu kapsamda öne çıkan başlıklar şu şekilde:

İnceleme Komisyonu: Kılıçdaroğlu, partinin hesaplarının incelenmesi için özel bir komisyon kuruyor. Usulsüzlük tespiti durumunda kamuoyuna açıklama yapılacak ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

Merkez Disiplin Kurulu: Rüşvet, yolsuzluk ve gayri ahlaki işlere karıştığı iddia edilen isimlerin partiden ihracı için Merkez Disiplin Kurulu harekete geçirilecek.

İmamoğlu'ndan "Sorumluluk" Mesajı

Selvi, gazeteci Can Özçelik'in aktardığı ve kendi kaynaklarıyla doğruladığı bilgiye göre, Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’e bir mesaj gönderdiğini belirtti. İmamoğlu'nun, "Özgür Özel ne karar verirse arkasındayız. Ayrı bir parti kurup yola devam etmek istiyorsan bunu destekliyoruz. Eğer CHP içinde mücadele etmek istiyorsan senin aldığın karara saygılıyız" dediği ifade edildi. Selvi bu mesajı, İmamoğlu’nun tüm sorumluluğu Özgür Özel’e yıkarak "aradan çekilmesi" olarak yorumladı.

"Haram Araç" Tartışması

CHP Genel Merkezi önüne çekilen ve üzerlerine "Haram araç" yazılan lüks otomobiller, partide yeni bir tartışma başlattı. Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle "arınma" sürecindeki kararlılığını sembolik olarak gösterirken, CHP Genel Merkezi araçların parasının parti tarafından ödendiğini savundu. Özgür Karabat ise söz konusu aracın Kılıçdaroğlu tarafından kullanıldığını iddia ederek tartışmaya dahil oldu.

Abdülkadir Selvi, "CHP'de turpun büyüğü heybede" ifadesiyle, partide fay hatlarının kırılmaya başladığını ve önümüzdeki günlerin çok daha sert gelişmelere gebe olduğunu vurguladı.