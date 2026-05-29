  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fransa'dan terör devleti İsrail'e çağrı! Katar Emiri Al Sani'den Trump hamlesi Putin'den 4 ülkeye çağrı: Muazzam sonuçlar doğurabilir Yasemin Minguzzi, İstanbul'un göbeğinde haykırdı Suriye'den Azerbaycan'a jest Başkan Erdoğan'dan Arafat’taki Türk hacılara sürpriz Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na rest Gürsel Tekin’den Özgür ve Ekrem'in kirli çarkına yaylım ateşi ÇYDD Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Gündem İç Hesaplaşma başladı: CHP çok daha sert gelişmelere gebe
Gündem

İç Hesaplaşma başladı: CHP çok daha sert gelişmelere gebe

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İç Hesaplaşma başladı: CHP çok daha sert gelişmelere gebe

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, CHP içerisindeki derinleşen çatışmayı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yeni stratejik süreci kaleme aldı. Selvi'nin analizine göre, parti içerisinde mücadele giderek sertleşirken, Kılıçdaroğlu yönetime karşı "yüzleşme ve hesaplaşma" mesajı veriyor.

CHP’de 1 Haziran Pazartesi günü yapılması planlanan Parti Meclisi (PM) toplantısının, yasal tebligatların bayram tatili nedeniyle gönderilememesi üzerine gerçekleştirilemeyeceği belirtiliyor. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun PM'yi toplamaktaki ısrarının altında, mevcut yönetimi ve Özgür Özel ekibini "yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlık" ile suçlayarak yüzleşme arzusunun yattığını ifade ediyor.

"Arınma" Süreci ve İhraçlar

Kılıçdaroğlu'nun önceliğini değiştirdiğini belirten Selvi, eski Genel Başkan'ın doğrudan ihraç mekanizmalarını devreye sokarak bir "arınma" süreci başlatmayı hedeflediğini yazdı. Bu kapsamda öne çıkan başlıklar şu şekilde:

İnceleme Komisyonu: Kılıçdaroğlu, partinin hesaplarının incelenmesi için özel bir komisyon kuruyor. Usulsüzlük tespiti durumunda kamuoyuna açıklama yapılacak ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

Merkez Disiplin Kurulu: Rüşvet, yolsuzluk ve gayri ahlaki işlere karıştığı iddia edilen isimlerin partiden ihracı için Merkez Disiplin Kurulu harekete geçirilecek.

İmamoğlu'ndan "Sorumluluk" Mesajı

Selvi, gazeteci Can Özçelik'in aktardığı ve kendi kaynaklarıyla doğruladığı bilgiye göre, Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’e bir mesaj gönderdiğini belirtti. İmamoğlu'nun, "Özgür Özel ne karar verirse arkasındayız. Ayrı bir parti kurup yola devam etmek istiyorsan bunu destekliyoruz. Eğer CHP içinde mücadele etmek istiyorsan senin aldığın karara saygılıyız" dediği ifade edildi. Selvi bu mesajı, İmamoğlu’nun tüm sorumluluğu Özgür Özel’e yıkarak "aradan çekilmesi" olarak yorumladı.

"Haram Araç" Tartışması

CHP Genel Merkezi önüne çekilen ve üzerlerine "Haram araç" yazılan lüks otomobiller, partide yeni bir tartışma başlattı. Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle "arınma" sürecindeki kararlılığını sembolik olarak gösterirken, CHP Genel Merkezi araçların parasının parti tarafından ödendiğini savundu. Özgür Karabat ise söz konusu aracın Kılıçdaroğlu tarafından kullanıldığını iddia ederek tartışmaya dahil oldu.

Abdülkadir Selvi, "CHP'de turpun büyüğü heybede" ifadesiyle, partide fay hatlarının kırılmaya başladığını ve önümüzdeki günlerin çok daha sert gelişmelere gebe olduğunu vurguladı.

Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na rest
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na rest

Gündem

Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na rest

Korumalar kupkuru Özgür Özel ıpıslak! CHP'de yürüyüşe damga vuran kare
Korumalar kupkuru Özgür Özel ıpıslak! CHP'de yürüyüşe damga vuran kare

Gündem

Korumalar kupkuru Özgür Özel ıpıslak! CHP'de yürüyüşe damga vuran kare

CHP'de işgalci Özgür Özel fiyaskosu: Koltuktan sonra sosyal medyaya da çöktü!
CHP'de işgalci Özgür Özel fiyaskosu: Koltuktan sonra sosyal medyaya da çöktü!

Siyaset

CHP'de işgalci Özgür Özel fiyaskosu: Koltuktan sonra sosyal medyaya da çöktü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

BATMIS GEMININ KAVGASI OLMAZ

.....kapatin be yaaaa.... devletin para yardimi icin degermi vu rezillik, YENISINI KURUN MACANIZ YIYORSA
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23