Gündem
Katil İsrail Filistinlilerin buğday tarlalarını yaktı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Filistin topraklarını gasbeden soykırımcı İsrailliler tarafından iki Filistin köyüne ait tarım alanları ve buğday tarlaları ateşe verildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Yaka’nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Fukaykis köyüne saldıran gapçı İsrailliler, çiftçilerin buğday tarlalarını ve tarım arazilerini ateşe verdi.

Saldırıda tarlalarında çalışan Filistinli çiftçilerin dahi hedef alındığı ve yakılmaya teşebbüs edildiği ifade edildi.

Ramallah yakınlarındaki Abu Felah köyünde de benzer bir saldırı gerçekleştirildi.

Gaspçı İsraillilerin köydeki tarım arazilerini ateşe verdiği, yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ise İsrail ordusu tarafından engellendiği belirtildi.

Köy sakinlerinin alevleri battaniyelerle söndürmeye çalıştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Yaka ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

