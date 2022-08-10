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Yerel Yan yatan aracın sürücüsü yaralandı
Yerel

Yan yatan aracın sürücüsü yaralandı

D-100 Karayolu Edirne istikameti Kağıthane mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Otomobilin yan yattığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı otomobilden kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 07:00:00 -
Yan yatan aracın sürücüsü yaralandı


Kaza 23.45 sıralarında D-100 karayolu Edirne istikameti Kağıthane mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine doğru seyir halinde olan, sürücüsünün F.T. olduğu öğrenilen 34 BUT 564 plakalı otomobil ile 07 ABD 919 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 BUT 564 plakalı otomobil yan yattı. Çevredeki vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Otomobilin içine sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
34 BUT 564 plakalı aracın sürücüsü F.T.’yi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu otomobilin ön camını kırarak çıkartılabildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, yan yatan 34 BUT 564 plakalı otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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