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Gündem Yan yana yaşadılar, yan yana öldüler, yan yana gömüldüler! 67 yıllık evli çift 6 saat arayla hayatını kaybetti
Gündem

Yan yana yaşadılar, yan yana öldüler, yan yana gömüldüler! 67 yıllık evli çift 6 saat arayla hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Yan yana yaşadılar, yan yana öldüler, yan yana gömüldüler! 67 yıllık evli çift 6 saat arayla hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yaşayan 67 yıllık evli Abdullah İspir (96) ile Döne İspir (86), 6 saat arayla hayatını kaybetti. 11 çocuk sahibi olan İspir çifti, gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

Boztopraklı Mahallesi’nde yaşayan Döne İspir, geçen çarşamba rahatsızlandı. Yakınlarının Kadirli Devlet Hastanesi’ne götürdüğü Döne İspir, yoğun bakıma alındı. Doktorlar, Döne İspir’in rahatsızlığının yaşlılığa bağlı olduğunu belirtirken, eşi Abdullah İspir de pazar günü rahatsızlandı. Çocukları tarafından Andırın Devlet Hastanesi’ne götürülen Abdullah İspir, ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı ayrı hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedaviye alınan İspir çiftinden Döne İspir dün saat 03.00 sıralarında, Abdullah İspir ise 09.00 sıralarında doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamlarını yitirdi. Ömürlerinin 67 yılını birlikte geçirip 6 saat arayla ölen Abdullah İspir ile Döne İspir’in cenazeleri, Boztopraklı Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

 

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