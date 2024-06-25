Yan baktın meselesi yüzünden tartıştığı berberi kurşuna dizdi

Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde 5 Nisan 2023 tarihinde meydana gelen olayda berber Rüstem Duman (45) ile Levent Ç. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Rüstem Duman tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti. Yaşananlara ilişkin Rüstem Duman'ı öldüren Levenç Ç. ile olaya karışan Fatih G. gözaltına alınmıştı. Levenç Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Fatih G. ise serbest bırakılmıştı.

"Olaydan 5 gün önce sanığın evinin önünde 'Yan baktın' meselesinden dolayı aramızda tartışma çıktı"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Levent Ç., tutuksuz sanık Fatih G., taraf avukatları ve maktulün eşi Melek Duman katıldı. Tutuklu sanık Levent Ç. sanığı daha önce tanımadığını söyleyerek, "Olaydan 5 gün önce sanığın evinin önünde 'Yan baktın' meselesinden dolayı aramızda tartışma çıktı. Olay tarihinde ise yeğenim Y.A. ile pide ve tatlı almaya gitmiştik. Dönüşte maktul beni gördü ve yanına çağırdı. Bunun üzerine yeğenim ile yanına giderek selam verdim. Maktul selamımı almadı, telefonla konuşuyordu. Rüstem, yeğenime; 'Sen bekleme o gelmeyecek' dedi. Ben de 'Sen hayırdır niye çocuğa öyle şeyler söylüyorsun?' dedim. Yeğenime tekrar aynı şeyi söyleyince Y.A'ya beni köşede beklemesini söyledim. Sonra maktul bana, 'Geç ulan dükkana' dedi. Bende berber dükkanına girdim. Rüstem kapıyı kilitledi. Rüstem'e, 'Neden böyle davranıyorsun, beni tanımazsın?' dedim ancak Maktul bana 'Daha dün boktun bugün koktun' dedi. Aramızda tartışma çıktı, dolaplara saldırıyordu. Çekmecelerde bir şey arıyordu, aradığı şeyi bulamadı. Kapının kilidini açarak dışarı çıktım. Arkamdan küfürler etti, ben ise yeğenimi alarak eve gittim" diye konuştu.

"Maktul, 'Silahı çeken sıkmasını bilir' şeklinde sözler söyledi"

Yaşanan olaydan sonra evden silahını alıp Rüstem'in yanına gittiğini söyleyen sanık Levent Ç., "Aramızda 70-80 metre mesafede korkması için havaya bir el ateş ettim. Yeğenim de arkamdan geliyordu. Maktul uzaklaşmayınca yanına gittim ve 'Az önce küfür ediyordun, aynı küfürleri etsene' dedim. Maktul, 'Silahı çeken sıkmasını bilir' şeklinde sözler söyledi. Bunun üzerine ayağının yanına yere doğru ateş ettim. Aramızda arbede yaşandı, elindeki zincirle bana vurunca silahı bir el daha ateş ettim. O da ben de canımızın derdine düştük. Elimi tutuyor, bırakmıyordu. Maktul yere düşünce bende hemen uzaklaşarak eve gittim. Olaylar bu şekilde gerçekleşti. Silahı komşum Fatih G'nin evinde sakladım. Fatih'in silahı evinde sakladığımdan haberi yoktu." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Fatih G. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

"Şikayetçiyim"

Maktulün eşi Melek Duman sanıklardan şikayetçi olurken mahkeme başkanının, "Eşin uyuşturucu kullanır mıydı? Kanında esrar çıkmış" sorusuna, "Eşimin uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Hiç kullandığını görmedim. Olay günü oruçluydu. Olaydan 5-10 dakika önce konuşmuştuk, hiç problem yoktu" ifadelerini kullandı.

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Mahkeme heyeti, Levent Ç.'nin tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.