  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
12 Şubat 1949: Hasan el-Benna'nın şehit edilmesi (İhvân-ı Müslimîn’in kurucusu) Kapı açılmasına rağmen Gazze'ye ulaşan yardımlar çok yetersiz! Plastik kaynaklı kanser artışı insan neslinin sonunu getirebilir! O mahalle nüfusuyla 6 ili geride bıraktı! New York’ta kritik görüşme! Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi “ABD’de aşırı derecede sübvanse ediliyor” Macron’dan Elon Musk çıkışı! Fransa’da Epstein depremi! Diplomat hakkında savcılık harekete geçti Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür Dünya Antalya’da buluşacak! Murat Kurum’dan COP31 mesajı Cezaevleri raporu TBMM’de! E tipi cezaevleri için geri sayım başladı
Yerel Yan bakma kavgası kanlı bitti!
Yerel

Yan bakma kavgası kanlı bitti!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yan bakma kavgası kanlı bitti!

Eskişehir’de bir lokantada yan bakma tartışmasıyla başlayan gerginlik, bıçaklı saldırıyla sonuçlandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Eskişehir’de akşam saatlerinde bir lokantada yaşanan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı saldırıya dönüştü.

 

Olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın önünde meydana geldi. Lokantada yemek yiyen 3 kişiye, daha sonra işletmeye giren ve alkollü olduğu iddia edilen biri kadın 3 şahıs, ‘ne bakıyorsun' diye tepki gösterildi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşletme çalışanları tarafından 3 şahıs uzaklaştırıldı. Fakat tekrar lokantaya tekrar gelen şahıslardan biri elindeki bıçak ile 38 yaşındaki Faruk Ç. ile 51 yaşındaki Murat A.'yı bıçakladı.

 

Şüpheli şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Faruk Ç. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Murat A. İse Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Dizinden ve kaburgasından yaralanan Faruk Ç.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İşletme önündeki kan lekeleri çalışanlar tarafından yıkandı. Öte yandan kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Bursa'da korku dolu anlar: Önce kaza yaptılar sonra kavga ettiler!
Bursa'da korku dolu anlar: Önce kaza yaptılar sonra kavga ettiler!

Yerel

Bursa'da korku dolu anlar: Önce kaza yaptılar sonra kavga ettiler!

Şiddeti silin artık Türkiye'den! Lisede çıkan kavgada korkunç son
Şiddeti silin artık Türkiye'den! Lisede çıkan kavgada korkunç son

Gündem

Şiddeti silin artık Türkiye'den! Lisede çıkan kavgada korkunç son

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Kiracı dükkan sahibini vurdu
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Kiracı dükkan sahibini vurdu

Yerel

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Kiracı dükkan sahibini vurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti
Gündem

Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Adalet Bakanlığı’na ve İçişleri Bakanlığı'na yeni isimler atandı. Ada..
Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal
Gündem

Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal

Giresun’un Görele ilçesi, CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki korkunç taciz iddialarıyla sarsılıyor. Belediye bünyesinde çalışan b..
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!
Siyaset

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak CHP’li belediye başkanlarının hırsızlıklarını yargıya taşıyan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23