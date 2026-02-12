  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TEKNOFEST’in küresel zaferi! İngilizlerden milli teknoloji hamlesine iki dev ödül Afet konutlarında ödeme kolaylığı: Başkan Erdoğan’ın müjdesi sevince boğdu Şanlıurfa’da bataklık operasyonu: 27 alçak tutuklandı! Masaj salonu maskeli fuhuş yuvalarına darbe “CHP sarhoş genel başkanı pohpohluyor! Bunlarda cibilliyet yok” 2 bin 65 ihbara müdahale edildi Erciyes JAK ile güvende Yeni zam sistemi ile emeklinin maaş hesabı değişiyor! İşte masadaki 6 konudaki 6 çözüm Hayvan varlığı hızla arttı! Devlet destekleri sonuç verdi Mavi Vatan'da gövde gösterisi: 2026'da Çelik Pençe denizlere iniyor!
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
2 bin 65 ihbara müdahale edildi Erciyes JAK ile güvende
IHA Giriş Tarihi:

2 bin 65 ihbara müdahale edildi Erciyes JAK ile güvende

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes'te, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timlerinin attığı devriyeler ve uygulamalar ile kayakseverlere huzurlu bir ortam sağlanıyor.

#1
Foto - 2 bin 65 ihbara müdahale edildi Erciyes JAK ile güvende

JAK ekipleri, görev yaptıkları Erciyes'te olumsuz hava şartlarında dahi yaralanmalardan kurtarmalara kadar birçok konuda vatandaşların yardımına koşarken, karın tadını çıkarmak isteyen kayakseverlerin de güvenle zaman geçirmesini sağlıyor. JAK Timleri karın yer yer 2 metreyi aştığı dağda kar üstü motorlar, paletli-paletsiz kar araçları ve 4x4 devriye müdahale araçları ile kesintisiz olarak görev yapıyor.

#2
Foto - 2 bin 65 ihbara müdahale edildi Erciyes JAK ile güvende

Erciyes'te yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi veren Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Korhan Tomruk, "Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan arama kurtarma timleri her türlü doğal afetlerde, kayıp olaylarında, mahsur kalmalarda, kazalarda, arama ve kurtarma faaliyeti icra eden eğitimli personelden oluşan bir birimdir.

#3
Foto - 2 bin 65 ihbara müdahale edildi Erciyes JAK ile güvende

Deprem, sel-su baskını, toprak kayması, çığ düşmesi, mağara, kuyu ve bina araması, kayıp şahısların aranması gibi birçok görev alanı vardır. JAK Timi'nde kar üstü motorlar, paletli-paletsiz kar araçları, 4x4 devriye müdahale araçları bulunmaktadır.

#4
Foto - 2 bin 65 ihbara müdahale edildi Erciyes JAK ile güvende

Mahsur kalan birini kurtarmak için öncelikle kurtarılacak kişinin nerede, hangi arazi şartlarında mahsur kaldığının tespit edilmesi ve konum bilgilerinin de alınarak göreve uygun ekipman ve malzeme ile çıkılmasını sağlamaktır" dedi.

#5
Foto - 2 bin 65 ihbara müdahale edildi Erciyes JAK ile güvende

Tomruk, 2025 yılında 2 bin 65 kişiye müdahale edildiğini söyleyerek, "Burada 2025 yılında toplam 2 bin 65 kişiye müdahale edildi. Bu şahıslardan 2 bin 59'u kayak esnasında düşerek yaralanma, 6 kişi de kaybolma ve mahsur kalmadır. Bu şahıslardan 2'si sağ 4'ü de ölü olarak bulundu" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu
Siyaset

Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz’in makamında çekilen fotoğraf Atatürkçüleri kızdırdı.
Mustafa Sarıgül Erzincan'ın ismini değiştirmek istiyor! İşte teklif ettiği isim...
Siyaset

Mustafa Sarıgül Erzincan'ın ismini değiştirmek istiyor! İşte teklif ettiği isim...

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yeni bir tuhaflığa imza attı. TBMM'ye Erzincan'ın isminin "Can Erzincan" olarak değiştirilmesi iç..
Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı
Gündem

Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı

Hakkari’nin Derecik ilçesi Belediye Başkanı Hasan Dinç, “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” iddiasıyla aldığı hapis ceza..
28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı
Gündem

28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindeki kadın heyetini..
CHP'den provokasyon! Yeni bakanların yemini öncesi kürsüyü işgal ettiler
Gündem

CHP'den provokasyon! Yeni bakanların yemini öncesi kürsüyü işgal ettiler

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına atanan yeni isimlerin TBMM’deki yemin töreni öncesinde, CHP’li milletvekilleri kürsüye yönelerek skandal b..
Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu
Gündem

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu: Epstein’ın "Marius Robert Fortelni" adıyla s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23