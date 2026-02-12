2 bin 65 ihbara müdahale edildi Erciyes JAK ile güvende

Tomruk, 2025 yılında 2 bin 65 kişiye müdahale edildiğini söyleyerek, "Burada 2025 yılında toplam 2 bin 65 kişiye müdahale edildi. Bu şahıslardan 2 bin 59'u kayak esnasında düşerek yaralanma, 6 kişi de kaybolma ve mahsur kalmadır. Bu şahıslardan 2'si sağ 4'ü de ölü olarak bulundu" ifadelerine yer verdi.