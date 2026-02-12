2 bin 65 ihbara müdahale edildi Erciyes JAK ile güvende
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes'te, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timlerinin attığı devriyeler ve uygulamalar ile kayakseverlere huzurlu bir ortam sağlanıyor.
JAK ekipleri, görev yaptıkları Erciyes'te olumsuz hava şartlarında dahi yaralanmalardan kurtarmalara kadar birçok konuda vatandaşların yardımına koşarken, karın tadını çıkarmak isteyen kayakseverlerin de güvenle zaman geçirmesini sağlıyor. JAK Timleri karın yer yer 2 metreyi aştığı dağda kar üstü motorlar, paletli-paletsiz kar araçları ve 4x4 devriye müdahale araçları ile kesintisiz olarak görev yapıyor.
Erciyes'te yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi veren Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Korhan Tomruk, "Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan arama kurtarma timleri her türlü doğal afetlerde, kayıp olaylarında, mahsur kalmalarda, kazalarda, arama ve kurtarma faaliyeti icra eden eğitimli personelden oluşan bir birimdir.
Deprem, sel-su baskını, toprak kayması, çığ düşmesi, mağara, kuyu ve bina araması, kayıp şahısların aranması gibi birçok görev alanı vardır. JAK Timi'nde kar üstü motorlar, paletli-paletsiz kar araçları, 4x4 devriye müdahale araçları bulunmaktadır.
Mahsur kalan birini kurtarmak için öncelikle kurtarılacak kişinin nerede, hangi arazi şartlarında mahsur kaldığının tespit edilmesi ve konum bilgilerinin de alınarak göreve uygun ekipman ve malzeme ile çıkılmasını sağlamaktır" dedi.
Tomruk, 2025 yılında 2 bin 65 kişiye müdahale edildiğini söyleyerek, "Burada 2025 yılında toplam 2 bin 65 kişiye müdahale edildi. Bu şahıslardan 2 bin 59'u kayak esnasında düşerek yaralanma, 6 kişi de kaybolma ve mahsur kalmadır. Bu şahıslardan 2'si sağ 4'ü de ölü olarak bulundu" ifadelerine yer verdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23