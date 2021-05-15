Yamanlar konağının hanım kahyası Saniye nerede? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Saniye niye yok?

Bir Zamanlar Çukurova Saniye nerde? Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümü bir hayli merak ediliyor. Fikret’in Demir Yaman’a düşmanlığı alevlenirken, Ümit ve Fikret’in çevirdiği oyunlar bir bir ortaya çıkmaya başladı. Müjgan’ın Başhekim Ümit’in Demir Yaman ve Züleyha’ya kurduğu tuzakları öğrenmesinden sonra dizide aksiyon bir türlü bitmek bilmezken, Yamanlar konağının hanım kahyası Saniye çok zamandır dizide yer almaması izleyicinin dikkatlerinden kaçmıyor.

Yamanlar konağının hanım kahyası Saniye nerede?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Selin Yeninci, şubat sonunda dizi çekimi için bulunduğu Adana’da koronavirüse yakalandı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniyesi Selin Yeninci'nin sağlık durumu hakkında detaylı bilgiler Genç oyuncu, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yeninci, 11 gün tedavi gördüğü hastaneden 8 Mart tarihinde taburcu oldu.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Saniye diziye ne zaman dönecek?

Oyuncunun tedavisi hakkında bilgi veren Acıbadem Adana Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak şunları söylemişti: “Hastamız Selin Yeninci, 21 Şubat 2021 tarihinde başlayan boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik şikayeti üzerine yapılan PCR testi ile Covid-19 tanısı almış. Şikayetlerinin artması üzerine hastanemize başvuran Selin Yeninci’nin 26 Şubat 2021 tarihinde hastanemizin yoğun bakım servisine yatışı yapılmıştır. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Aydın Halefoğlu tarafından takip edilen hastamız, 11 gün hastanemizde tedavi görmüştür. 6 Şubat’ta yapılan PCR testinin negatif gelmesi ve şikayetlerinin düzelmesi nedeniyle, 8 Mart’ta taburcu ettik. Kendisine geçmiş olsun diyor ve bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlayarak sağlıklı günler diliyoruz.” Saniye yani Selin Yeninci'nin diziye geri dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor.